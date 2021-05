Zašto su bitcoin i ostale kriptovalute zaronile

Bitcoin, najpoznatija kriptovaluta, srozala se za 4.3 posto. Da je riječ o dionicama, nastala situacija bi bila kobna za mnoge ulagače, ali za kriptovalute ovakve oscilacije nisu nešto što se ne može očekivati. Uzročnici dramatičnog pada bitcoina i drugih kriptovaluta su izvršni direktor Tesle, Elon Musk i njegove objave na Twitteru, ali i nova runda propisa kineske vlade.

Naime, Kina pokušava obuzdati kriptovalutne vrijednosti, a plan im je uvesti digitalni juan kojim će upravljati središnja banka. Peking također ima namjeru uvođenja zabrane 'rudarenja' kriptovaluti zbog velike potrošnje električne energije koja je potrebna za to.

"Kineska vlada ne voli izrazito nestabilnu, špekulativnu prirodu tržišta kriptovaluta", izjavio je za Wall Street Journal Fan Long, jedan od osnivača Confluxa, državne mreže blockchaina u Kini.

Upravo takvu nestabilnu prirodu potvrđuje i pad bitcoina, koji je u jednom trenutku imao vrijednost od 65.000 dolara, a sada vrijedi oko 30.000.

Ether, novčić Ethereum blockchain mreže, također je naglo pao i u jednom se trenutku probio ispod 2.000 dolara, što je pad za više od 40 posto za manje od 24 sata. Ipak, neki ulagači smatraju da novonastala situacija nije isključivo loša za one koji se s tim bave.

"Ovo je odlična situacija za novu akumulaciju najdražih kriptovaluta. Često se susrećemo sa velikim korekcijama i velikom volatilnošću, no to je dio kripto sfere. Svi koji ulaze u ovakva ulaganja moraju biti svjesni da će se ovakve stvari događati konstantno u svakom ciklusu, a na nama (ulagačima) je da to iskoristimo najbolje što možemo", za Večernji je poručio mladi poduzetnik Lovro Bilješković koji već godinama ulaže u kriptovalute.

Ipak, ne smatraju svi ulaganje u kriptovalute pametnom investicijom. Tako je Bill Gates, Microsoftov bivši izvršni direktor još 2013. godine na svom YouTube kanalu izjavio da kriptovalute kao bitcoin mogu ići gore-dolje samo na temelju manije, i da nisu predvidive te da je riječ o balonu koji će u jednom trenu puknuti.