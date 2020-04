Španjolska zabilježila najmanji broj žrtava u 10 dana, ali stanje je i dalje izuzetno teško

U svijetu je koronavirusom zaraženo više od 1,1 milijuna ljudi, a zabilježeno je više od 60.000 smrtnih slučajeva.

Slovenija: U subotu najviše smrtnih slučajeva u epidemiji

12.15 - U Sloveniji je u subotu umrlo šest ljudi zaraženih koronavirusom, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva povećan na 28, dok je broj novozaraženih porastao za 20 i sad ih je ukupno 997, objavila je u nedjelju slovenska vlada. Riječ je o najvećem broju smrtnih slučajeva u Sloveniji od izbijanja epidemije Covida-19. Izliječenih je do sada 98, kazao je glasnogovornik vlade Jelko Kacin novinarima. Trenutačno stanje u bolnicama je 108 hospitaliziranih, 0d čega 31 na intenzvnim odjelima.

U Sloveniji je i dalje kritično stanje u domovima za starije - najosjetljivijom populacijom, gdje je ukupan broj zaraženih štićenika i osoblja oko 200. Među zdravstvenim osobljem do sada je potvrđeno 156 slučajeva pozitivnih testova na koronavirus.

Španjolska: Smanje stopa zaraze, ali tisuće su još na intenzivnoj njezi

11:54 - Španjolska je zabilježila 674 novih preminulih, 135 manje nego jučer. To je najmanji broj žrtava u deset dana, a ujedno i prvi put u tom razdoblju da je zabilježeno ispod 700 smrtnih slučajeva, javlja El Pais.

Ukupan broj umrlih porastao je na 12.418. Ukupni broj slučajeva sada iznosi 130.759, a u posljednja 24 sata zabilježene su 6.023 nove infekcije. Zaraženih raste za 5%, što je najmanji porast od početka zdravstvene krize. 58.744 osobe trebale su hospitalizaciju (od toga 6.681 ih je završilo na intenzivnoj njezi), a 38.080 je ozdravilo.

Španjolski premijer Pedro Sánchez odlučio je ove subote produljiti izvranredno stanje u Španjolskoj za još dva tjedna, do 26. travnja, i priznao da će biti potrebno još produljenja.

Njemačka: Prešli 90.000 slučajeva

11:18 - U Njemačkoj je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa porastao na 1.342, objavila je u nedjelju agencija za kontrolu bolesti, Institut Robert Koch, što je porast od 184 umrlih od subote. Ukupni broj potvrđenih slučajeva porastao je za gotovo 7% od subote do nedjelje. U Njemačkoj je sada 91.714 slučajeva koronavirusa, što je porast od 5.936 u 24 sata.

10:00 - Broj zaraženih na Novom Zelandu prešao je tisuću, a stopa zaraze je niska u odnosu na druge zemlje zbog poštivanja mjera izolacije, objavili su u nedjelju zdravstveni i politički dužnosnici.

U zemlji je od nedjelje ujutro 1.039 ljudi pozitivno na koronavirus, 89 više nego u subotu. Umrla je jedna osoba oboljela od Covida-19. Tamošnji ministar zdravstva Ashley Bloomfield rekao je na konferenciji za medije da se oporavilo 156 pacijenata. Najveća skupina zaraženih, njih 66, povezani su sa školom u Aucklandu, rekao je Bloomfield.

Premijerka Jacinda Ardern rekla je da se građani Novog Zelanda većinom pridržavaju strogih mjera izolacije što je doprinijelo slabijem širenju zaraze nego što se predviđalo. "Naša stopa zaraženih i umrlih znatno je niža nego u ostalim, usporedivim zemljama", rekla je Ardern. "Da, dobili smo na vremenu zbog naše distance, ali i zbog ranog zatvaranja granica i zabrane masovnih okupljanja."

Bloomfield je pohvalio novu Nacionalnu službu za bliske kontakte Novog Zelanda koja je od subote otkrila 4909 bliskih kontakata pacijenata s koronavirusom. Uspostavljena je 24. ožujka, a samo u četvrtak pronađen su 702 kontakta.

7:53 - Pola tjedna u kupnju mogu muškarci. Drugu polovicu žene. U Panami se na tako neobičan način bore protiv koronavirusa.

Do prije neki dan Panama se protiv te pošasti borila kao i svi drugi, zatvorila je granice i škole, zabranila strancima da ulaze u zemlju i uvela totalnu karantenu koju se smjelo napustiti samo dva sata dnevno za odlazak po namirnice.

Sada su uvedene i razlike po spolu. Žene mogu u kupovinu ponedjeljkom, srijedom i petkom. Muškarci utorkom, četvrtkom i subotom. Nedjeljom ne može nitko.

Transrodne osobe zabrinute su da će zbog toga biti diskriminirane.

"Bojim se policije koja nije obučena i senzibilizirana za tu temu i ne znam kako će se postaviti prema meni", kaže 25-godišnji ilustrator Ali, transrodni muškarac kojem u osobnoj iskaznici piše da je žena.

7:25 - Indijske vlasti potvrdile su u nedjelju 3.344 novih slučajeva zaraze koronavirusum u zemlji. Od subote navečer prijavljena su ukupno 302 slučaja i dva smrtna slučaja.

7:20 - Nekoliko autralskih zdravstvenih dužnosnika izjavilo je u nedjelju kako su oprezno optimistični zbog usporavanja širenja koronavirusa u zemlji, no upozorilo je na potrebu da pridržavanje socijalne distance ostane na snazi još mjesecima.

U zadnja 24 sata u Australiji je u nedjelju zabilježen 181 novi slučaj zaraze, čime je ukupan broj porastao na 5.635, pokazuju podaci ministarstva zdravstva. Broj umrlih koji su bili zaraženi ovom teškom bolešću respiratornog sustava narastao je na 34.

Po tim podacima proizlazi da je dnevni rast novih slučajeva ispod 5 posto, što je petina onoga s čime je Australija bila suočena sredinom ožujka.

6:57 - Japan je potvrdio 336 novih slučajeva koronavirusa, priopćilo je u nedjelju državno ministarstvo zdravlja. Potvrđena je još jedna smrt. U zemlji je do sada identificirano gotovo 4000 slučajeva, 712 povezanih s brodom Diamond Princess.

SAD: Preko 300.000 slučajeva

6:40 - U SAD-u je zabilježeno više od 300.000 slučajeva, a umrlo je 8.300 ljudi, od kojih je 1.224 prijavljeno u subotu.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je Amerikancima da se pripreme na veliki broj umrlih zbog zaraze koronavirusom idućih dana, dok se, kako je najavio, zemlja suočava s najgora dva tjedna pandemije.

"Bit će mnogo umrlih", kazao je Trump novinarima govoreći o pandemiji.

Video: Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je odbacio kritike da njegova administracija nije učinila dovoljno na nabavci respiratora, potrebnih mnogim bolesnicima u kritičnom stanju, navodeći da neki guverneri saveznih država traže više respiratora nego što će im biti potrebno.

"Strah od pomanjkanja doveo je do inflacije potraživanja", kazao je Trump komentirajući zahtjeve upućene njegovoj administraciji za osiguravanjem medicinske opreme iz strateških nacionalnih zaliha.

Medicinski stručnjaci Bijele kuće predviđaju da bi u pandemiji moglo umrijeti između 100.000 i 240.000 ljudi, čak i uz poštivanje mjera ostanka kod kuće. "Bližimo se vremenu koje će biti grozno", kazao je Trump u Bijeloj kući. "Možda do danas nikada nismo vidjeli takve brojke. Možda tijekom Prvog ili Drugog svjetskog rata", kazao je američki predsjednik.

U najcrnjem danu koji je tijekom pandemije pogodio državu New York umrlo je 630 ljudi zaraženih koronavirusom tijekom zadnja 24 sata, rekao je u subotu guverner Andrew Cuomo. Bolest je do sada odnijela 3.565 života u New Yorku i situacija je posebno zabrinjavajuća na Long Islandu, gdje se broj zaraženih širi "poput požara", rekao je Cuomo na konferenciji za medije.

Gotovo svi Amerikanci su po nalogu saveznih ili lokalnih vlasti kod kuće, osim ako moraju izići u kupnju namirnica i otići liječniku. Područja poput Floride ili Teksasa, koje su se sporo odlučivale na uvođenje strogih mjera, također su uvela mjere socijalnog distanciranja i ostanka kod kuće.

"Vidimo što se događa u New Yorku, vidimo da ljudi umiru", kazao je senator iz Floride Rick Scott za Fox News.

6:35 - Britanska kraljica Elizabeta pozvat će Britance da pokažu istu odlučnost kao i njihovi preci i suoče se s izazovom pandemije koronavirusa tipičnom britanskom duhovitom odlučnošću, u jednom od njenih iznimno rijetkih obraćanja naciji u nedjelju.

U tek petom izvanrednom izravnom televizijskom obraćanju u svih 68 godina njezine vladavine, kraljica Elizabeta također će zahvaliti zdravstvenim djelatnicima koji su na prvoj liniji borbe protiv pandemije i priznati da neke obitelji već proživljavaju patnju i bol.

"Nadam se da će u godinama koje dolaze svatko moći biti ponosan na to kako je reagirao na ovaj izazov. A oni koji će doći poslije nas reći će da su Britanci ove generacije bili jednako jaki kao i bilo koje druge", kazat će 93-ogodišnja britanska kraljica, navodi se u izvacima njezina govora koje je objavila Buckinghamska palača.

6:30 - Južnokorejski centri za kontrolu i prevenciju bolesti (KCDC) izvijestili su u subotu o 81 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je nacionalna ukupna brojka iznosila 10.237. Ukupno su se 6.463 osobe oporavile.