Zapuštena Pula pretvorila se u kozmopolitski grad koji živi punim plućima

Na pragu 19. stoljeća Pula je bila tek sjenka sebe, ribarsko naselje s ni tisuću duša, utonulo u tišinu zaborava. Njene ulice bile su zarasle, zidovi ispucali, a antički spomenici – oni isti koji su nekoć svjedočili veličini Rimskog Carstva – stajali su napušteni, izloženi vremenu i ljudskoj ravnodušnosti. Tek rijetki putnici, najčešće pomorci ili zalutali istraživači, ostavljali bi zabilješke o uplovljavanju u pulsku luku, začuđeni prizorom: monumentalna Arena, hramovi i slavoluci nadvijeni nad mjestom koje više nije znalo što bi s njima. Grad je bio tu, ali više kao sjećanje koje se ne zna kome pripada.
