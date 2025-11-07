Naši Portali
GOTOVO ZABORAVLJEN GRAD

Zapuštena Pula pretvorila se u kozmopolitski grad koji živi punim plućima

Autor
Renata Rašović
07.11.2025.
u 16:24

Gotovo zaboravljen grad, Pula je sredinom 19. stoljeća postala glavna ratna luka Habsburške Monarhije te je tako počela njena renesansa

Na pragu 19. stoljeća Pula je bila tek sjenka sebe, ribarsko naselje s ni tisuću duša, utonulo u tišinu zaborava. Njene ulice bile su zarasle, zidovi ispucali, a antički spomenici – oni isti koji su nekoć svjedočili veličini Rimskog Carstva – stajali su napušteni, izloženi vremenu i ljudskoj ravnodušnosti. Tek rijetki putnici, najčešće pomorci ili zalutali istraživači, ostavljali bi zabilješke o uplovljavanju u pulsku luku, začuđeni prizorom: monumentalna Arena, hramovi i slavoluci nadvijeni nad mjestom koje više nije znalo što bi s njima. Grad je bio tu, ali više kao sjećanje koje se ne zna kome pripada.

