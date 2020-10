Zapovjednik ELN-a ubijen u operaciji kolumbijske vojske

Zapovjednik Uriel, jedan od vođa gerile Nacionalne oslobodilačke vojske (ELN) ubijen je u vojnoj operaciji na sjeverozapadu Kolumbije, rekao je u nedjelju predsjednik Ivan Duque.

"Ovo je iznimno težak udarac (za ELN) jer je pao jedan od najistaknutijih ljudi te terorističke organizacije", rekao je predsjednik u govoru u pokrajini Choco, na sjeverozapadu zemlje, gdje je provedena operacija.

Smrt Andresa Vanegasa, poznatog pod ratnim imenom komandante Uriel (41), najteži je udarac posljednjoj aktivnoj gerili u Kolumbiji tijekom mandata predsjednika Duquea, na vlasti od 2018.

Po predsjednikovim riječima, Uriel je bio odgovoran za otmice, ubojstva i novačenje malodobnika u svoju gerilu. Usto ga optužuju da je bio jedan od organizatora bombaškog napada na policijsku akademiju u Bogoti u siječnju 2019. u kojoj su poginule 22 osobe, uključujući napadača. Nakon tog napada predsjednik Duque je prekinuo mirovne pregovore s ELN-om koje je počeo njegov prethodnik Juan Manuel Santos.

Glavni državni odvjetnik Francisco Barbosa rekao je da je zapovjednik Uriel ubijen u "sukobu" s redarstvenim snagama u općini Novita, u džungli, u vojnoj operaciji Odin. Uriel, veoma aktivan na društvenim mrežama, bio je među medijski istaknutijim vođama ELN-a mlađeg naraštaja. ELN je nastao 1964. a vodili su ga ljudi koji su u prosjeku bili stariji od 60 godina.

Pokrajina Choco gdje je djelovao zapovjednik Uriel, poprište je teritorijalnog sukoba ELN-a i klana Golfo, najveće bande za krijumčarenje droge u zemlji, proistekle iz krajnje desne paravojne skupine demobilizirane 2006.

ELN, posljednja aktivna pobunjenička skupina u zemlji nakon mirovnih pregovora koji su se završili razoružavanjem Kolumbijskih revolucionarnih oružanih snaga (FARC), ima oko 2300 boraca i široku urbanu mrežu pomagača. Djeluje u 12 posto od 1100 kolumbijskih općina, pokazuju neovisne istrage, a kolumbijske vlasti tvrde da je prisutna i u Venezueli.