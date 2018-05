Danas je norijada! U Zagrebu posebna regulacija prometa

Maturanti diljem Hrvatske dočekuju i slave svoj posljednji srednjoškolski dan i veselom zabavom opraštaju se od školskih klupa i koračaju prema "odraslom" životu. Većina građana upravo na ovaj dana izbjegava mjesta na kojima se maturanti tradicionalno okupljaju, gađaju brašnom i jajima, pjevaju, plešu i slave.

Na ovogodišnjem Danu zagrebačkih maturanata, popularnoj Norijadi, policija u utorak očekuje oko 6.000 učenika završnih razreda srednjih škola koji će u 10 sati okupiti na središnjem gradskom trgu i u povorci od 12 do 13 sati prošetati do Bundeka pa će dio gradskih prometnica u to vrijeme biti zatvoren.

Zbog prolaska maturantske kolone za promet će u potpunosti biti zatvorena trasa njihova kretanja od Trga bana Jelačića, preko Praške, Zrinjevca, Strossmayerovog i Tomislavovog trga, Mihanovićeve, Miramarske, Ulice grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice, Mosta slobode, Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do ulaza u park Bundek.

“Prije i za vrijeme prolaska kolone pješaka, promet će navedenim ulicama biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan”, izvijestila je u ponedjeljak zagrebačka policija.

Tramvajski promet će od oko 11.30 sati do oko 12.30 sati biti obustavljen preko Trga bana Josipa Jelačića i odvijat će se obilazno prema organizaciji ZET-a.

Autobusni promet s terminala Pothodnik će, od oko 12 sati do oko 13 sati s redovnih linija, biti preusmjeren na Ulicu grada Vukovara i Držićevu aveniju i dalje redovnom trasom.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok - zapad su: Slavonska avenija, Zagrebačka avenija te Avenija Dubrovnik, a u pravcu sjever - jug: Držićeva avenija, Šubićeva ulica, Jadranski most, Savska cesta te Jadranski most, Selska cesta.

Građanima, putnicima i vozačima policija preporučuje da u vrijeme Norijade izbjegavaju odlazak prema centru Zagreba te prometnice kojima će se kretati velik broj pješaka.

U Osijeku će učenici završnih razreda srednjih škola na području Županije plesati Quadrillu, francuski dvorski ples. U večernjim satima će ih zabavljati grupa Vigor, dok će tijekom dana DJ ROSO i Džuboks band bit zaduženi za dobru zabavu.