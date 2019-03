Zamjenik ministra sigurnosti BiH Krešić dao iskaz o aferi 'selefije'

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić dao je u utorak iskaz u Državnome odvjetništvu vezano uz tvrdnje da je zajedno s hrvatskim konzulom u Tuzli Ivanom Bandićem i novinarom Matom Đakovićem, kao dio akcije hrvatske obavještajne agencije SOA-e, vrbovao selefije da podmetnu oružje u džamije kako bi se BiH kompromitirala kao uporište brojnih ekstremista.

Istodobno je portal Žurnal objavio iskaz radikalnog islamiste koji je navodno, po nalogu hrvatske službe sigurnosti, trebao podmetnuti naoružanje. Krešić, nakon kraćeg zadržavanja u prostorijama Državnog odvjetništva BiH, nije davao nikakve izjave. Ranije je za medije ustvrdio kako optužbe koje je iznio portal Žurnal, a dio potvrdio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, predstavljaju nebuloze te je zatražio provođenje istrage o ovome slučaju.

"Radi se o konstrukcijama kombiniranih paraobavještajnih sustava, ali bojim se da su u ovome institucionalno sudjelovale neke službene agencije. Dovoditi mene u bilo kakvu konstrukcijsku priču doživio sam izravnim udarom na svoj integritet i poziciju koju obnašam", rekao je ranije Krešić.

Njega je portal Žurnal naveo kao čovjeka koji je pomagao hrvatskim obavještajcima u vrbovanju selefija kako bi prenosili naoružanje u njihove vjerske objekte u Zeničko-dobojskoj županiji. Portal Žurnal je u utorak objavio svjedočenje selefije, kojega su predstavili kao H.Č. i navodnog suradnika SOA-e, kojemu je bilo nuđeno da prenese naoružanje u BiH. On je navodno sa službenikom SOA-e razgovarao u Krapini.

„Od mene je tražio da prenesem iz Doboja ruksak oružja, je li to eksploziv, oružje, nisam bio siguran. To sam trebao uzeti u Doboju, a da to negdje ostavim kod mesdžida (vjerskog objekta) u Stranjanima. Ja gore nikad nisam ni bio. Oni bi to javili policiji u Bosni, koja bi našla to oružje gore. Kao, akcija bi se izvela da selefije imaju oružje“, rekao je izvjesni H.Č. u razgovoru za Žurnal. Njemu je posve prikriven identitet, a ovaj navodni selefija uopće nije spominjao zamjenika ministra Krešića, konzula Bandića ili novinara Đakovića.

Hrvatski mediji u BiH objavili su posljednjih dana fotografije na kojima zajedno sjede novinar Žurnala Avdo Avdić, koji je u javnosti plasirao informaciju o navodnom podmetanju oružja selefijama od hrvatske SOA-e, u društvu s ministrom Draganom Mektićem, koji je potvrdio da postoje takve optužbe, a za istim stolom je i šef Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osman Mehmedagić Osmica.

Mehmedagić je za vrijeme rata bio tjelohranitelj bošnjačkog člana BiH Predsjedništva Alije Izetbegovića, a danas ga se smatra jako bliskim njegovom sinu i predsjedniku najveće bošnjačke Stranke demokratske akcije Bakiru Izetbegoviću. Upravo su tvrdnje o navodnom djelovanju SOA-e razotkrili djelatnici OSA-a, u javnost plasirao novinar Avdić, a sve izjavama potkrijepio ministar Mektić.

I Mektić je dao iskaz u državnom odvjetništvu BiH, a mediji u BiH najavljuju da bi trebao biti ispitan i generalni konzul RH u Tuzli Ivan Bandić, koji navodno za to čeka suglasnost ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.