Zakonito je i očekuje se da SOA upozori Radeljića na dužnosti

Kome vjerovati? Predsjednici države i SOA-i ili sada bivšem predsjedničinu savjetniku za unutarnju politiku Mati Radeljiću? Materijalnih dokaza nema. Riječ protiv riječi. U svakom slučaju nije dobro. Od predsjednice i SOA-e nismo mogli očekivati ništa drukčije od onoga što smo dobili u njihovim očitovanjima. Ako im je vjerovati, onda možemo zaključiti da Radeljić zapravo svojim konfabulacijama pokušava podrivati funkcioniranje samog vrha države. Naravno, nije dobro što je bilo komu omogućeno da dođe u takvu prigodu dati si toliko na važnosti. Sada je kasno. S potencijalnom tempiranom bombom trebalo se nositi dok je sastavljana, odnosno prije aktivacije satnog mehanizma. Onoga trenutka kad je netko tako nelojalan i sklon spletkarenju radi ostvarenja osobnih ili sitnih političkih ciljeva imenovan savjetnikom, teško je predvidjeti kada i gdje to može eksplodirati.

Ako Radeljić govori istinu, onda ispada ne samo da predsjednica nije sposobna otkazati suradnju svom savjetniku, već k tomu posve neprimjereno i nelegalno koristi sigurnosnu službu da to odradi umjesto nje. I, onda, što je još gore, SOA ne samo da prihvaća tu redikuloznu ulogu, već je k tomu odrađuje na krajnje konfliktan, posve diletantski, mafijaški način. S tim da prijetnju Radeljiću, zatreba li i likvidacija automobilom, nije uputio neki djelatnik SOA-e koji je previše revno shvatio zadatak nadređenih, već iskusni šef kabineta ravnatelja SOA-e Davor Franić!? Ured predsjednice zlonamjernim je okvalificirao tvrdnje da je na Radeljića rađen pritisak da podnese ostavku i za to imaju snažan argument – za smjenu savjetnika dovoljan je jedan predsjedničin potpis.

Stoga je naivna teza kako mu predsjednica nije bila u stanju sama prva priopćiti da više ne treba njegove savjete. Ako je predsjednici to bilo neugodno osobno reći, mogla je to učiniti i na neizravan način unutar svoga Ureda, pa makar i nepristojno putem SMS-a ili e-maila. U svakom slučaju, bez dodatnog dramatiziranja okolnosti. Zar je Radeljić bio tako moćan na mjestu predsjedničina savjetnika – uzgred, riječ je o jednoj od najnestabilnijih funkcija u državnom sustavu, potpuno ovisnoj o volji onoga tko imenuje – da je za njegovu smjenu bilo potrebno prijetiti likvidacijom i to primitivno mafijaški od visokog dužnosnika sigurnosne službe!? Ako nije riječ o rutinskom preventivnom razgovoru kod takvih smjena na iznimno osjetljivim pozicijama gdje je to i potencijalni problem državne sigurnosti, nameće se logičan zaključak kako je SOA sama ili na inicijativu predsjednice ocijenila kako Radeljića trebaju upozoriti na to da je i po prestanku dužnosti obvezan profesionalno i časno odnositi se prema funkciji.

Upravo odabrana forma preko visokog dužnosnika SOA-e, ali u kafiću, a ne u SOA-i, predstavlja moguću mjeru ozbiljnosti i neformalnosti, bez prijetećih konotacija i konfliktnih interpretacija. Naime, taj razgovor odvijao se 5. prosinca, tjedan dana nakon što je Nacional objavio da je skupina SMS falsifikatora “u ime ili služeći se imenom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović planirala srušiti premijera Andreja Plenkovića”. Rupa u Radeljićevoj priči je i što navodnu prijetnju šefa ravnatelja SOA-e nije odmah prijavio, već tek nakon što mu je predsjednica otkazala suradnju. Logički je vjerojatnije da je Radeljić bio pogođen procjenom da predstavlja moguću ugrozu za državnu sigurnost, vjerojatno i s obzirom na to kako je doživljavao svoju poziciju i trogodišnju ulogu u Uredu predsjednice.

Činjenica je i da Radeljiću sada ne ide na ruku što je 2004. Drago Hedl o njemu u Feral Tribuneu pisao da je “osoba s fascinantnim talentom za iskrivljavanje činjenica, falsificiranje događaja, montažu i konstrukciju, spin doktor”. Premda, u veljači 2015. u Jutarnjem je to preformulirao napisavši kako su prenijeli mediji da je spreman učiniti sve kako bi došao do cilja, makar zbog toga trebao “prerovati uređen travnjak, srušiti poneko stablo ili ukrasnu ogradu”, odnosno da je riječ o moralnom tipu koji o svojima bivšima neće iznositi prljavi veš, iznimno karakterna i politički korektna osoba.

