Zagrebački ortoped iz pakla: 'Izašla sam prljava, ponižena, povrijeđena'

Dvoje šokiranih pacijenata otkrilo je svoja izrazito neugodna iskustva s neimenovanim ortopedom u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, koji ih je vrijeđao i ponižavao na razne načine.

– Žalosno je to što ta priča traje od 2011. i nije se dogodila samo meni, a taj doktor i dalje radi i nije kažnjen onako kako je zaslužio – kaže za Provjereno Nove TV Lana Tovarlaža Žugec, koja je svoje iskustvo s ortopedom doživjela prije 20-ak dana, kada je došla s dijagnozom skolioze.

– Koji k*** ste išli kod fizijatra, oni tako i tako ničemu ne služe, zašto niste odmah došli k meni – rekao joj je, a i spominjao joj je da ima goleme grudi te je u jednom trenutku pitao zna li da od rođenja ima grbu.

– Pitao me jesu li mi i djeca grbava, i onda je pitao je li me moj muž, kada me prvi put j***, to učinio sprijeda ili zg*** jer, ako je bilo zg***, onda je morao vidjeti da sam grbava, a ako je bilo sprijeda, onda sam ga uspjela prevariti. Pa me oženio takvu grbavu – rekla je šokirana pacijentica, dodajući da joj je u jednom trenutku rukom prešao preko grudi i rekao: "Joj, sad bi da nema sestre, sad bi se ovo moglo smatrati da sam vas pipkao."

Na izlasku je uplakana pitala sestru ponaša li se liječnik tako prema svim pacijentima, na što joj je ona odgovorila potvrdno. Htjela se požaliti ravnatelju i šefu ortopedije, ali nije ih našla, no ponovno je srela ortopeda, koji joj je rekao da nema dokaza za optužbe.

– Izašla sam prljava, ponižena, povrijeđena i kao pacijent i kao čovjek – rekla je pacijentica.

Loše iskustvo prije tri godine imao je i Ivica Milanja, koji kaže da je ortoped stalno prostačio i prekidao ga te mu rekao da je narcisoidna osoba.

– Recite mi što je s koljenom – pitao sam. – "Nije njemu ništa", kaže. Ja kažem da me boli me sve više, da je nekoliko kirurga i ortopeda prije njega reklo da problem postoji. "Dragi moj Ivica, to ti je sve ovo (pokazuje srednji prst). Ti se preseravaš, nije tu ništa, ti bi htio tko zna što od svog života", rekao mi je ortoped.

Milanja je napisao žalbu Upravi bolnice, a nakon mjesec dana dobio je odgovor – liječnik i sestra porekli su njegove tvrdnje, a Povjerenstvo za pritužbe nije našlo elementa za sankcije, ali je reklo da taj liječnik ima već pet opomena zbog neprofesionalnosti prema pacijentima i to nije urodilo plodom.

