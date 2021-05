Zadravec: Liječnica je agresivno došla u moju sobu i pokušala napraviti incident

Ispred Klinike za tumore održan je danas prosvjed djelatnika u svrhu podrške radiolozima koji rade u teškim uvjetima. Nakon tog prosvjeda izjavu je dala i predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Dijana Zadravec.

– Doktorica Bolanča jutros je dobila zadatak od 10 pacijenata, da ih odradi u svom osmosatnom vremenu. Moram reći, tamo gdje radi privatno, odradi 30 do 40 pacijenata, a ovdje joj je bio problem odraditi 10 onkoloških pacijenata. To je optimalan, ako ne i premali zadatak za jednog liječnika, jer su liste čekanja puno prevelike da se takav posao ne bi odradio. Ona je agresivno došla u moju sobu, namjerno je pokušala napraviti incident. Agresivno je postupala, uzdisala i rekla da to neće učiniti – rekla je Zadravec govoreći o Karolini Bolanči Čulo koja se obratila medijima na današnjem prosvjedu.

– Radiologija je važna i osigurala sam da nitko nije zakinut za zdravstvenu zaštitu – rekla je govoreći o štrajku liječnika 2013. godine kada je bila v. d. predstavnika Zavoda. Dodaje kako su tada liječnici, koji su radili i u privatnom sektoru, odbijali raditi.

– Doktor Milas, s kojim sam jutros razgovarala, rekao je da se ispred Klinike za tumore odvija skup podrške odlasku troje radiologa – rekla je i ustvrdila kako su ljudi na današnji prosvjed dovedeni na prevaru. – Mene nije nitko kontaktirao – dodala je.

– Ja pet godina tražim da se kupi bolja oprema koja bi pružila bolje uvjete rada – rekla je navodeći kako liječnici iz Klinike odlaze zbog uvjeta rada, a ne odnosa sa šefom. – Ovdje se sve pokušava svaliti na moje ponašanje, lijepe mi se etikete, a u podrazini se krade novac – rekla je.

– Mene se optužuje za mobing, a ja se osjećam mobingirana – tvrdi Zadravec.

Ustvrdila je i kako je otkrila krađu i korupciju. – Za to posjedujem dokumente i sve sam prijavila Županijskom državnom odvjetništvu – tvrdi dodajući kako je tolerantna u međuljudskim odnosima, ali nije vezano uz korupciju i krađu.

– Nadam se da će institucije naći vremena za kriminal u javnozdravstvenom sustavu i ispitati sve moje navode koje mogu potvrditi – rekla je, navodeći da ima dokumentaciju na 400 stranica.

– Iza mene stoji respektabilna stručna i znanstvena karijera koju nisam ostvarila uz pomoć HDZ-a ili bilo koje druge političke stranke. Prema mojim referencijama možete vidjeti da takav nivo stručnog i znanstvenog obrazovanja možete rijetko susresti kod nekog od mojih kolega – tvrdi.

Za predstojnicu Kliničkog zavoda, navodi, nije potrebna politička angažiranost. – Morate biti docent ili profesor – tvrdi.

Navodi kako njezin mandat traje od 2016. godine te kako je u tom razdoblju zaposlila 20 liječnika, točnije sedam specijalista i 13 specijalizanata.

– Ova kriza je posljedica potpisivanja ugovora iz 2016. godine kada je, na inicijativu HUBOL-a, ministar tražio od ravnatelja bolnica da se specijalizante koji se specijaliziraju za javno-zdravstvene ustanove oslobodi bilo kakvog troška po specijalizaciji ako nakon završene specijalizacije od pet godina odluče otići u privatne poliklinike ili u inozemstvo. Za deficitaran kadar, kao što je radiologija, to je katastrofalno – navela je dodajući kako je već tada znala da će biti problema.

– Nije pošteno prema kući koja vam je plaćala specijalizaciju 750 tisuća kuna otići drugi dan, nakon šest mjeseci ili godinu dana, kao ovo dvoje mladih radiologa, u privatni sektor. Traži se lokalnost prema kući – navodi.