Zadivljujuć, ali i smrtonosno opasan: Ovako izgleda središte uragana Dorian

I dok su stotine tisuća stanovnika jugoistočne obale SAD-a evakuirane ili skrivene u skloništima, Nacionalna oceanska i atmosferska administracija (NOAA) snimila je prizor koji oduzima dah.

Naime, oni su uspjeli ući u samo oko uragana Dorian. Radi se o mirnom središnjem dijelu uragana koji se smatra specifičnim za tropske oluje. Ovakav pothvat jako je zahtjevan jer da bi se došlo do mirnog dijela treba proći kroz iznimno nemirno i opasno područje, a posebno je to zahtjevno kad je u pitanju uragan 5. kategorije kao što je ovaj.

Zapanjujuće prizore pogledajte u nastavku:

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb