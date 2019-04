Zadarska HDZ-ova vijećnica prijavljena za prijevare s poticajima

HDZ-ova gradska vijećnica i predsjednica Kluba vijećnika te stranke u zadarskom Gradskom vijeću Elvira Sterle (53) osumnjičena je da je, s dvojicom pomagača, odgovorna za subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, odnosno da je nezakonito dobila potporu za farmu krava Vigens Invest, čija je bila direktorica.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, Elviru Sterle policija sumnjiči se da je kao vlasnica i odgovorna osoba Vigens Investa od srpnja 2015. do lipnja 2016. u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi za svoje društvo, i to ostvarenja državne potpore, ukupno u dva navrata sastavila te svojim potpisom i pečatom društva ovjerila zahtjeve za privremenim korištenjem poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gračac.

U zahtjevima je, ističu, navela neistinite podatke na temelju kojih je ishodila potrebne potvrde nadležnih tijela te upis u Registar poljoprivrednog zemljišta Ministarstva poljoprivrede.

Nakon toga je u ime društva kod nadležne agencije Ministarstva poljoprivrede podnijela zahtjev za potpore pri čemu je po tri osnove plaćanja za 2015. godinu društvu avansno isplaćeno 465.835 kuna. Kasnije je rješenjem nadležnog tijela naloženo društvu da vrati neosnovano isplaćenu avansnu potporu, no Sterle je do danas vratila samo manji dio iznosa.

U izjavi za Hinu Elvira Sterle je kazala da je "postupala u skladu sa zakonom koji je vrijedio u tom kratkom razdoblju".

Sterle tvrdi da je sve radila u skladu sa zakonom

"Sve što sam učinila, učinila sam u skladu sa zakonom i pravilnikom, i to po uputama mjerodavnih osoba u ministarstvu i agenciji, a s jednim jedinim ciljem jer sam od 2012. godine sudjelovala u procesu oživljavanja proizvodnje na području Gračaca i ovo je trebala biti završna faza pripomoći proizvodnji kroz osiguranje vlastite hrane na tim površinama. Ja sam uvjerena da sam postupala ispravno i nadam se da ću u to uspjeti uvjeriti i one koji će me u budućem procesu saslušati", rekla je Sterle.

Drugu odgovornu osobu iz Vigensa, 71-godišnjeg Vencija Medića, sumnjiči se da je sastavio ukupno tri ugovora u kojima je neistinito naveo da društvo predmetno zemljište daje u podzakup drugim osobama iako navedene ugovore vlasnici OPG-a nikada nisu zaključili s društvom niti su ih potpisali, već ih je na nagovor i poticaj 71-godišnjaka u njihovo ime potpisao 59-godišnjak.

Zbog osnovane sumnje da je Sterle počinila dva kaznena djela subvencijske prijevare, od čega jedno u pokušaju, te kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave, da je Medić počinio kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave te kazneno djelo krivotvorenja isprave u poticanju, a da je 59-godišnjak počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave, protiv njih je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava.