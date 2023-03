Za silovanje, otmice i iskorištavanje djeteta dobio tri godine i šest mjeseci

POLICIJA TRAŽI POMOĆ

Traži se Mercedesov AMG GTR kabriolet: 81-godišnjak iz Zagreba ostao bez skupocjenog automobila

Nije priopćeno kolika je šteta, no cijeni se da je veća. Policija traga za počiniteljem i moli sve one koji raspolažu korisnim saznanjima o otuđenom osobnom automobilu da to jave policiji na broj 192.