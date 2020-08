Kancelar Kurz: Ako ste se vratili iz Hrvatske, koristite našu ponudu besplatnog testiranja

Na konferenciji za novinare u utorak poslijepodne koju je austrijski kancelar Sebastian Kurz održao zajedno s ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom i ministrom unutarnjih poslova Karlom Nehammerom, Kurz je izvijestio javnost da je Austrija na listu tzv. „rizičnih zemalja“ nakon Hrvatske uvrstila i španjolsko otočje Baleari, uključujući i Mallorcu i Ibizu, zbog velikog porasta broja novozaraženih koronavirusom. Istakao je kako odluka stupa na snagu od sljedećeg ponedjeljka.

„Svi oni koji se ne vrate do nedjelje u ponoć morat će na testiranje ili u samoizolaciju“, pojasnio je, napomenuvši kako svi oni koji se vrate do ponedjeljka mogu se besplatno testirati u austrijskim zračnim lukama.

Što se tiče Hrvatske rekao je kako je Austrija „morala“ izreći upozorenje o (ne)putovanju u našu zemlju, jer kada se pogleda aktualna situacija, najveća skupina novozaraženih u Austriji su povratnici s odmora u Hrvatskoj.

„Suočeni smo s izazovom da su se mnogi koji se vraćaju s odmora, na odmoru i zarazili. Najčešće je riječ o mladim ljudima bez simptoma zaraze, ali zarazu mogu prenijeti na svoje roditelje i druge, starije ljude“, ustvrdio je austrijski kancelar dodavši:

„Moja velika molba je da ako ste se vratili iz Hrvatske koristite našu ponudu besplatnog testiranja, bez obzira imate li ili ne simptome zaraze“.

Zanimljivo je da niti riječi nije rekao o današnjoj odbijenici Hrvatskoj da za nju nema u planu djelomično upozorenje za putovanje, nego da za Austriju cijela Hrvatska i dalje ostaje „visoko rizičnom“.

Ali zašto je cijela Hrvatska rizična, a Španjolska nije? Pitanje je koje traži dodatni odgovor nakon što je danas Austrija izdala parcijalno upozorenje samo za španjolsko otočje Baleare, a ne i za cijelu zemlju. Ali odgovora nema, unatoč totalne nelogičnosti austrijske liste „visokorizičnih zemalja i područja“. Pa ni obični smrtnici nisu slijepi da ne vide te izvjesne „nelogičnosti“, koje bodu u oči ne samo Hrvate nego i brojne Austrijance. Zagorci bi rekli: „Vudri, vudri, vrag te skelil, kaj ti sam se ja zameril“.

Na novinarski upit upućen ministru Anschoberu zašto je prijelazni rok za povratnike s Baleari otočja do sljedećeg ponedjeljka, jer danas je tek utorak, a povratnici iz Hrvatske u Austriju dobili su tek dva i pol dana, od prošlog petka u podne do nedjelje u ponoć, odgovor je bio vezan uz udaljenost i povratnike koji se iz Španjolske vraćaju zračnim prijevozom, za razliku od Hrvatske koja je auto destinacija.

Što se tiče povratnika iz Hrvatske i jugoistočne Europe Kurz je rekao kako je odlučeno da se kontrole na austrijskim graničnim prijelazima dodatno pojačaju s 500 policajaca i 800 vojnika. Vezano uz ponudu testiranje povratnika rekao je kako je za njihovo besplatno testiranje spremno 38 tzv. „drive in“ pokretnih stanica u svim austrijskim pokrajinama.

Ministar zdravlja Anschober je rekao kako ga brine današnja brojka od 286 novozaraženih u protekla 24 sata. Pojasnio je kako se je uz klastere zaraze u pokrajinama koji su stabilni, pojavio posljednji tjedan i zabrinjavajući klaster zaraze povratnika s odmora u Hrvatskoj.

„Prije tri tjedna bilo ih je devet, prije dva tjedna 29, a ovaj posljednji tjedan čak 190. To znači da u proteklih osam ili devet dana čak 262 novozaražene osobe su povratnici iz Hrvatske“ , istakao je dodavši:

„Većina su mladi muškarci, njih više od dvije trećine, a prosječna starosna dob iznosi 23,5 godina“.

„Imamo brojna izvješća o partijanju na plažama. Očito među mladima ima dio njih koji nisu svjesni rizika u koji se upuštaju. Apeliram na sve da pokažu zajedničku odgovornost za naše društvo“, napomenuo je poručivši kako je „partijanje najbolji prijatelj koronavirusa“.

Anschober je naglasio kako se svi povratnici iz Hrvatske mogu besplatno testirati još do ovog petka u „drive in“ stanicama, a mogu se prijaviti i na telefon 1450. Napomenuo je kako se je do sada za testiranje prijavilo oko 7.000 osoba koje su od 7. do 16. kolovoza bile u Hrvatskoj i kojima je i namijenjeno besplatno testiranje. Vezano uz granične kontrole rekao je da je samo jučer kontrolirano 41.000 osoba.

Ministar unutarnjih poslova Nehammer je najavio strože kontrole na austrijskim graničnim prijelazima, posebno u Koruškoj i Tirolu, kako bi se izbjeglo da povratnici koriste te manje ili samo sporadično kontrolirate prijelaze kako bi izbjegli testiranje i kontrolu. Najavio je uz strože granične kontrole i kontrole u unutrašnjosti zemlje.

Istakao je kako je do sada u karanteni bilo 20.000 osoba, a onima koji samovoljno napuste obveznu samoizolaciju prijeti kazna od 1450 eura ako su negativni na koronavirus, a u slučaju da su pozitivni i napuste karantenu moraju uz kaznu i krivično odgovarati za namjerno širenje zaraze na druge osobe.