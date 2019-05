YouTuber koji je ljubio svoju sestru otišao korak dalje: Evo koga je sada poljubio

YouTuber Chris Monroe prošli je mjesec zgrozio internet objavivši video na kojem se ljubi sa svojom polu-sestrom, a sada je otišao korak dalje.

Mladić poznat pod imenom PrankInvasion, objavio je tada video u kojem se ljubi s Kaitlyn O'Connor koju je prije toga uhodio po kući. Rekao je da mu je to polusestra, a video je pregledan više od sedam milijuna puta i imao je preko 41.000 komentara.

U novom videu, Chris ljubi ženu za koju tvrdi da mu je majka.

Video je sličan onome sa sestrom, također se nalaze u kući, no ovoga puta hoda za svojom majkom.

– Ovim videom ćemo nadmašiti video u kojem sam ljubio sestru. Sada ću poljubiti mamu. To zvuči tako čudno, no dogodit će se. Jedina je stvar što sam video planirao snimiti krajem tjedna, no majka mora hitno otputovati – kaže on.

Nakon nagovaranja, majka je pristala na poljubac budući da je izgubila u igri 'papir, škare, kamen'.

Srećom, YouTuber je majci dao običan poljubac u usta, a ne 'francuski' kao što je to bilo u slučaju ljubljena sestre.

Budući da mu ovaj video nije donio rezultate kojima se nadao, a to je veća gledanost od videa u kojem ljubi sestru, pitanje je koga će idućega poljubiti kako bi srušio svoj rekord...

VIDEO Majka s djetetom u rukama pokušala zaustaviti pljačku