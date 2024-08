WWF Adria upozorava: 'More nije supermarket. Ako ne promijenimo navike, jest ćemo juhu od morskog kamena'

Razvojem ribolovne tehnologije i povećanjem potražnje za hranom velika morska prostranstva već su izlovljena do kritične točke zbog čega Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF novom globalnom kampanjom "I more mora na odmor!" poziva na odgovornost prema moru. Izvijestivši o toj novoj kampanji WWF-a (World Wildlife Fund) u ponedjeljak iz zagrebačkog ureda WWF Adria prenose i poruku da ako "ne promijenimo svoje potrošačke navike, umjesto obilne riblje večere mogla bi nas dočekati - juha od morskog kamena".

Globalno WWF kampanjom upozorava da populacije riba u morima drastično opadaju zbog pretjeranog izlova, onečišćenja plastikom i drugih štetnih ljudskih praksi, kao i klimatskih promjena, pozivajući istovremeno potrošače na odgovoran odabir proizvoda iz ribarstva. "Nije sva hrana koja dolazi iz mora jednaka. Osim što se razlikuje okusom i kvalitetom, razlikuje se i utjecajem na more i morski ekosustav. U vremenu kada je većina ribljih 'stokova' prelovljena, izbor proizvoda iz ribarstva koji su održiviji, može napraviti veliku razliku", ističu iz WWF-a, naglašavajući i da "more nije supermarket u koji 'roba' neprekidno stiže nekim nevidljivim magičnim putem pa su police uvijek pune bez da mi razmišljamo o tome kako.

More je, dodaje Hrvoje Čeprnja iz WWF Adrije, delikatan živi organizam, ekosustav, sa svojim zakonitostima i potrebama koje se moraju poštovati kako bi taj organizam živio, bio u dobrom stanju i omogućavao ljudima da od njega žive. No, iako za situaciju ispod površine mora kažu da je alarmantna, ipak izvješće o stanju ribarstva u Sredozemlju i Crnom moru iz 2023. donosi i nešto pozitivno, prije svega zabilježen pad prelova od 15 posto u 2023. što drže važnim poboljšanjem i korakom naprijed prema održivom ribarstvu. To smanjenje prati i stalni pad ribolovnog pritiska, koji je od 2012. smanjen za ukupno 31 posto.

"Ovi podaci bude optimizam i služe kao dodatna motivacija za povećanje zajedničkih napora u uspostavi ekološke ravnoteže i stabilnosti ribolovnih resursa u Sredozemlju", ističe Čeprnja. Smatra i da ako se ne nastavi takvim putem, već bi se za našeg životnog vijeka moglo dogoditi da nećemo imati dovoljno ribe za prehranu, a kako je i nedostaje na tržištu cjenovno je mnogima u potpunosti nedostižna.

U sklopu kampanje iz WWF-a na svojim internetskim stranicama daju i jednostavne preporuke potrošačima za održiviji izbor proizvoda iz ribarstva, a njihovi stručnjaci i blisko surađuju s ribarima, lokalnim i europskim institucijama te drugim nevladinim organizacijama.

Tako WWF radi i na promjeni negativnog trenda opadanja ribljih populacija uspostavom tzv. zona bez ribolova i promicanjem selektivnijih ribolovnih alata kako bi se i more i riba mogli oporaviti. U tome je jedan od glavnih ciljeva poduprijeti ribare i donositelje odluka u nastojanjima da prijeđu na održive ribolovne prakse i razvijaju alternativne izvora prihoda za obalne zajednice, kao što je ribolovni turizam.

