WTO: EU ima pravo uvesti carine na robu iz SAD-a

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) dopustila je jučer Europskoj uniji uvođenje carina na američke proizvode u vrijednosti četiri milijarde dolara kao odmazdu zbog nezakonitih subvencija koje je u svojoj zemlji dobio američki proizvođač aviona Boeing.

Ovaj problem izvire iz 16 godina dugog spora između Bruxellesa i Washingtona oko toga koja je strana davala subvencije svojim proizvođačima aviona. WTO je, u osnovi, obje strane proglasio krivima jer je prošle godine već dopustio Amerikancima uvođenje carina na europsku robu vrijednu 7,5 milijardi dolara zato što je europski proizvođač aviona Airbus također imao povlašteni tretman.

EU je prošle godine izdao popis robe na koju će, ne dođe li do dogovora sa SAD-om, uvesti carine, a to uključuje proizvode od aviona i kemikalija, do voća, smrznute ribe i kečapa. Europske carine vrlo bi snažno naštetile Boeingu koji posluje u vrlo teškim uvjetima otkako je zračni promet paraliziran zbog COVID-19. Boeing i Airbus planiraju otpustiti 30 tisuća ljudi. Spor između SAD-a i EU započeo je još 2004. kada je Washington prijavio Bruxelles da subvencionira Airbus, a 2005. je EU zbog istog tretmana Boeinga u SAD-u uzvratila kontratužbom.