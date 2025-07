WHO traži povećanje cijena alkohola, duhana i bezalkoholnih pića za 50 posto

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je u utorak zemlje da povećaju cijene alkohola, duhana i bezalkoholnih pića za 50 posto u idućih deset godina putem poreza kako bi se pridonijelo suzbijanju kroničnih bolesti. WHO je istaknuo da će to pomoći smanjenju konzumacije tih proizvoda, koji pridonose bolestima kao što su dijabetes i neke vrste raka, te prikupljanju novca u vrijeme kada se pomoć razvoju smanjuje, a javni dugovi rastu.

"Porezi za zdravlje jedan su od najučinkovitijih alata koji imamo", rekao je pomoćnik glavnog direktora WHO-a za promicanje zdravlja i prevenciju i kontrolu bolesti Jeremy Farrar. "Vrijeme je za djelovanje." WHO je pokrenuo inicijativu nazvanu "3 do 35." na UN-ovoj konferenciji Financiranje za razvoj u Sevilli. Inicijativom bi se moglo prikupiti bilijun američkih dolara do 2035.

WHO podržava poreze na duhan i povećanja cijena već desetljećima, a zadnjih godina poziva na oporezivanje alkohola i bezalkoholnih pića, ali ovo je prvi put da je sugerirao točno određeno povećanje cijena za sva tri proizvoda.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na konferenciji da bi porezi mogli pomoći vladama da se "prilagode novoj realnosti" i osnaže svoje zdravstvene sustave povećanim prihodima. Gotovo 140 zemalja već je povećalo poreze na duhan i prema tome cijene za u prosjeku više od 50 posto od 2012. do 2022., istaknuo je WHO. WHO razmatra i druge porezne preporuke, uključujući za ultra-procesuiranu hranu kada finalizira definiciju te vrste hrane u mjesecima koji dolaze. Inicijativu podržavaju Bloomberg Philanthropies, Svjetska banka (WB) i OECD i uključuje potporu zemljama koje žele djelovati.