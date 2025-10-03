Vukovarski prijevoz poskupljuje 200 posto

Od 19. listopada cijena autobusnog gradskog prijevoza u Vukovaru porast će i do 200 posto. Rezultat je to natječaja za koncesiju na koji se javila samo tvrtka Čazmatrans Vukovar, koja već godinama obavlja linijski autobusni prijevoz u Vukovaru.

Prema stavkama nove koncesije, cijena autobusne karte u jednom smjeru će sa sadašnjih 0,75 eura porasti na 1,5 eura u jednom smjeru. Povlaštena radnička karta do sada je koštala 15 eura mjesečno, a sada će njezina cijena iznositi čak 45 eura, dok će mjesečna umirovljenička karta s dosadašnjih 6,5 eura narasti na čak 20 eura. Radničke mjesečne karte najvećim dijelom sufinanciraju tvrtke, dok je u cijeni mjesečne umirovljeničke karte Grad Vukovar izdvajao 5 eura, a preostalih 1,5 eura sami umirovljenici.

– Svakako je da smo neugodno iznenađeni predloženim cijenama. Očekivali smo poskupljenje, ali ne i da će ono biti ovoliko. Smatramo da nema razloga za tako nešto. Cijene goriva iste su kao i prošle godine, a ne vjerujem da su materijalna prava radnika u Čazmatransu porasla za 200 posto. S obzirom na to da se radi o tvrtki iz Vukovara koja s Gradom surađuje godinama, očekivao sam više socijalne osjetljivosti, koja je očigledno izostala – rekao je Pavliček.

Povećanje cijene gradskog prijevoza u Vukovaru ne znači i da će biti nekih novih i češćih autobusnih linija, tako da, kako kaže Pavliček, ni zbog toga nema razloga za tako drastično povećanje cijena. Govoreći o daljnjim koracima, Pavliček kaže kako Grad Vukovar nema zakonske osnove ne prihvatiti uvjete Čazmatransa jer bi u suprotnom Vukovar ostao bez gradskog autobusnog prijevoza. Podsjetio je i kako je Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo uvjete iz koncesije, ali i da će Grad Vukovar, zajedno s umirovljenicima, odlučiti kako dalje. Za 14. i 15. listopada najavljene su javne tribine s umirovljenicima kako bi oni sami odlučili koji će model sufinanciranja Grada prihvatiti. Komentirajući razloge drastičnog povećanja cijena gradskog autobusnog prijevoza, direktor Čazmatransa Vukovar Robert Šimleša rekao nam je da ne bi ništa posebno komentirao sve dok ne potpišu ugovor s Gradom Vukovarom.

– Uvjeren sam kako će Grad Vukovar pronaći najbolje rješenje za građane Vukovara. Matematika je nemilosrdna, javili smo se na natječaj za koncesiju i nismo znali da ćemo biti jedini – rekao je Šimleša. Neslužbeno se iz Čazmatransa može doznati i kako su nekoliko navrata ranije slali dopise u Grad s prijedlogom da se cijene podignu zbog troškova koji su bili sve viši, a kako bi se izbjeglo ovako naglo povećanje. Kažu i da je cijena rada sve viša, ali i da su veliki troškovi za održavanje vozila. Građani podsjećaju i na 2021., kada je koncesiju za linijski prijevoz u Vukovaru dobila tvrtka Slavonija Bus. Tada su se dvije tvrtke doslovce utrkivale koja će prva ukrcati putnike.