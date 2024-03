Vučić: Srbija ubrzano razvija novo oružje, moramo biti dvostruko jači nego danas

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je u subotu da Vojska Srbije (VS) mora biti dvostruko jača nego sada i da se ubrzano radi na razvoju novog oružja, navodeći prije svega dronove. "Postoje novi doktrinarni dokumenti koji govore da moramo biti mnogo snažniji nego danas i ubrzano na tome radimo", rekao je Vučić u Žarkovu, prilikom obilaska Vojnotehničkog instituta (VTI) i prikaza naoružanja.

On je dodao da će prije kraja godine doći do uvođenja "dronova kamikaza" u operativni sastav vojske, i da će se dronovi proizvoditi u domaćim tvornicama. Naglasio je da se u suradnji sa srbijanskim tvrtkama radi na proizvodnji jeftinijih verzija dronova koji bi bili slični onima koje proizvode Kinezi.

Vučić je rekao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da mora čuvati svoju slobodu i da mora biti mnogo snažnija od svih u okruženju, kao i da je rat u Ukrajini donio to da mora mijenjati svoje oružje. Vučić je rekao i da se razmišlja o uvođenju vojnog roka i to u trajanju od tri mjeseca, a za one koji hoće dobrovoljno - šest ili devet mjeseci i dodao da se na tome trenutno radi.

Rekao je da se ide i na sveobuhvatnu transformaciju Vojske Srbije. "Sve mijenjamo u vojsci, bukvalno sve iz koncepta sadašnje četiri brigade po mjestu stanovanja, sve ćemo drukčije raditi. Neću još govoriti... kako ćemo kroz divizije, pukove i sve drugo povezati, da u svakom trenutku imamo mogućnost djelovanja na bilo kojem dijelu teritorija, plus dodatno ojačanje", rekao je srbijanski predsjednik.

