Trump postavio uvjete za dogovor s Iranom, a onda zaprijetio novoj zemlji: ‘Ponašajte se kao i svi ostali ili ćemo vas raznijeti'

Iz Bijele kuće u Washingtonu, nakon sastanka kabineta, američki predsjednik Donald Trump iznio je niz novih poruka o pregovorima s Iranom i sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu. Američki predsjednik izjavio je, među ostalim, da će Hormuški tjesnac ostati „otvoren za sve” te da će ga Sjedinjene Države „nadzirati” kao dio širih pregovora s Iranom. „To su međunarodne vode. Nitko ih neće kontrolirati. Mi ćemo ih nadzirati, ali nitko neće imati kontrolu”, rekao je Trump.

U isto vrijeme, Trump je uputio i oštru poruku Omanu, upozorivši ga da se ne miješa u situaciju oko ključnog pomorskog pravca. „Oman će se ponašati kao i svi ostali, ili ćemo ih morati ‘raznijeti’”, izjavio je predsjednik SAD-a. Na pitanje bi li prihvatio privremeni dogovor prema kojem bi Iran i Oman upravljali tjesnacem, Trump je odbacio takvu mogućnost. „Ne. Tjesnac će biti otvoren za sve”, rekao je. Iranski dužnosnici, da podsjećamo, ranije su isticali da upravljanje Hormuškim tjesnacem ne uključuje SAD, već da bi se koordiniralo s Omanom.

Trump je istodobno sugerirao da bi širi dogovor s Iranom mogao ovisiti i o pristupanju drugih država Bliskog istoka njegovim Abrahamovim sporazumima, kojima se normaliziraju odnosi s Izraelom. „To bi bio ogroman znak i mislim da nam te zemlje to duguju”, rekao je Trump, dodajući da „možda ne bi trebalo sklopiti dogovor ako oni ne potpišu”. Iako je ranije spominjao Saudijsku Arabiju, Katar i Pakistan kao moguće nove potpisnice, nije precizirao da bi to bio formalni uvjet za sporazum s Iranom.

U dijelu koji se odnosi na iranski nuklearni program, Trump je zauzeo tvrd stav o obogaćenom uraniju te rekao da ne želi da ga preuzmu Rusija ili Kina. Kao moguća rješenja ranije je spominjao uništenje zaliha ili njihovo skladištenje na drugoj lokaciji. Odbacio je i mogućnost ublažavanja sankcija. „Nema ublažavanja sankcija, nema novca, ništa”, rekao je, ističući da će iranska sredstva ostati zamrznuta dok Teheran ne ispuni uvjete dogovora.

Trump je u više navrata naglasio da ga politički kalendar ne ograničava u pregovorima. „Ne zanima me što dolaze izbori”, poručio je, dodajući da neće pristati na kompromis koji ne smatra dovoljno dobrim. „Možemo napraviti dobar dogovor, ali ako nije odličan, nećemo ga napraviti”, rekao je. Dodao je i da je spreman nastaviti ili intenzivirati sukob ako pregovori propadnu, uz ocjenu da administracija u Washingtonu još nije zadovoljna ponuđenim rješenjima. Tijekom sastanka kabineta komentirao je i američkog ministra obrane Peta Hegsetha. "On voli rat", našalio se Trump.