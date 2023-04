Vučić prozvao glasnogovornika EU: Zar te nije bar malo sram?

Europska unija pozvala je u subotu sve strane na suzdržanost uoči lokalnih izbora u četiri općine na sjeveru Kosova, dok je vodeća politička stranka kosovskih Srba – Srpska lista (SL), pozvala na bojkot, koji je podržao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Izbori su raspisani nakon što su gradonačelnici općina na sjeveru (Leposavić, Zubin Potok, Sjeverna Mitrovica i Zvečan), svi pripadnici SL-a, u studenome 2022. podnijeli ostavke u znak protivljenja odluci Vlade Kosova da preregistrira automobile s tablicama izdanim u Srbiji na tablice Republika Kosovo (RKS).

Glasnogovornik EU-a Peter Stano ocijenio je "veoma razočaravajućom" odluku SL-a da ne sudjeluje na izborima, izvijestio je u subotu Radio Slobodna Europa (RFE). Srpska lista, sestrinska stranka srbijanske vladajuće stranke SNS predsjednika Vučića, poručila je biračima da su izbori "nedemokratski" i pozvala da "sva biračka mjesta budu prazna 23. travnja", čime će Srbi sa sjevera "poslati jasnu poruku Prištini i međunarodnoj zajednici".

I predsjednik Srbije pozvao je u subotu Srbe na Kosovu da "pokažu koliko su ujedinjeniji" i da ih prištinske vlasti "ne mogu gaziti".

Vučić je danas novinarima, nakon prikaza sposobnosti, naoružanja i opreme Vojske Srbije (VS) "Granit 2023", rekao kako je iznenađen izjavom glasnogovornika EU-a Petera Stana koji je "razočaran jer Srbi ne žele sudjelovati u izborima" i ponovio da EU ima obvezu u provođenju dosadašnjih sporazuma kojima je bila jamac.

Srbi su, istaknuo je Vučić, do sada sudjelovali "u četiri ili pet različitih izbornih ciklusa koje su organizirale prištinske vlasti", a "nije trebalo sudjelovati niti u jednom dok se ne formira Zajednica srpskih općina" na Kosovu, što je obveza Prištine iz briselskog sporazuma, postignutog pod pokroviteljstvom EU-a i tadašnje šefice eurodiplomacije Catherine Ashton.

"Deset godina kasnije - a za to nije kriva samo Priština, već Europska unija koja je jamac provođenja briselskog sporazuma i to nije provela u djelo - Srbi su i dalje predmet maltretiranja, šikaniranja i sad kažu: nećemo, dok ne provedete ono što ste potpisali", rekao je Vučić. On je, veoma ljutito, poručio Peteru Stanu da se treba sramiti zbog svojih ocjena.

"Ubijaju nam ljude, a kažete da ste razočarani što mi ne sudjelujemo na izborima. Mislim na tog glasnogovornika EU-a i pitam ga: zar te nije bar malo sram?", rekao je Vučić novinarima.

Beograd se 27. veljače u Bruxellesu suglasio s prijedlogom europskog plana za Kosovo, a potom 18. ožujka u Ohridu i s Aneksom za provođenje tog plana, ali time nisu prestali prijepori dviju strana o prioritetima i načinu implementacije. Srpska strana inzistira da je ključni preduvjet nastavka provedbe formiranje Zajednice srpskih općina, što vlasti u Prištini, unatoč pritiscima EU-a i SAD-a koji podržavaju europski plan, odbijaju učiniti tvrdeći kako ZSO ne može imati izvršne ovlasti.

Kosovski premijer Albin Kurti inzistira da ZSO može doći na dnevni red tek kad Srbija prizna Kosovo, dok srbijanski državni vrh ustrajno ponavlja "crvene linije" Srbije da neće prihvatiti članstvo Kosova u UN-u i međunarodnim organizacijama. Srbi će na dan izbora na sjeveru Kosova "biti mirni, odgovorni i čekati neka bolja vremena u kojima će važiti Povelja UN-a i međunarodno pravo i kad će se poštivati potpisani sporazumi", poručio je u subotu Vučić.