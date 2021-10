Vučić komentirao razgovor s Plenkovićem, dotaknuo se i Milanovića: 'Svakome je jasno što je istina'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovali su na summitu EU-a i zapadnog Balkana u Brdu kod Kranja u Sloveniji. Vučić se obratio medijima te okrio kako je s Plenkovićem razgovarao o situaciji na zapadnom Balkanu.

- Čini mi se da nam je obojici zajedničko i što obojicu pomalo brine je situacija u BiH, da ne ulazim u detalje. Čak mislim da oko pitanja legitimnog predstavljanja i poštivanja Daytonskog sporazuma imamo vrlo slične stavove - kazao je Vučić te dodao kako su danas bilateralno razgovarali.

- Premijera Plenkovića zanimao je udžbenik za 8. razrede, dao mi je te materijale. Pričali smo o nestalim osobama, htjeli smo pronaći rješenje za obje strane. Ja sam govorio o brutalnoj kampanji koja se vodi protiv Srbije u Hrvatskoj, ali vjerujem da je to sve dobro i ljekovito, da možemo naše odnose upristojiti koliko je moguće - kazao je Vučić te dodao kako to nema veze s Milanovićem.

- Mislim da moramo razgovarati na drugačijem nivou i pokazivati poštovanje jedni prema drugima - ustvrdio je.

Osvrnuo se na izjavu predsjednika Milanovića kako je on ratni huškač te da je Beograd kriv za odlazak Srba iz Hrvatske.

- Ja mislim da je svakome jasno što je tu istina. Što sam ja i što će on o meni govoriti, ja tu nemam problema. Ali ovo drugo što nije istinito, to nema mnogo smisla i puno više govori o njemu nego o meni. Sve se to mora rješavati na drugačiji način i mnogo važnije od svega toga je što ćemo raditi zajedno u budućnosti i vjerujem da tu možemo napraviti puno toga dobroga - zaključio je Vučić.