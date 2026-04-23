Samo tri župana odazvala su se na našu anketu o malim modularnim reaktorima

Gradnja malih modularnih reaktora (SMR) budućnost je energetske neovisnosti Europe, pa tako i Hrvatske. Stručnjaci su najavili gradnju šest takvih modularnih, nuklearnih reaktora diljem Hrvatske kako bismo ojačali elektroenergetski sustav koristeći se energijom za koju tvrde da je sigurna i da ne predstavlja rizik za okoliš. Tako je za Večernji list rekao i Ivica Bašić, nuklearni stručnjak i bivši predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva, ističući da potiče raspravu o njima, ali da je do njihove gradnje dalek put kojim se moraju proći temeljne predradnje i analize kako bi se znalo je li ona izvediva i isplativa kod nas.