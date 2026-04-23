Plenković na bitnom EU summitu: Rasprave o ratu, energiji i budućnosti Europe

Hrvatski premijer Andrej Plenković doputovao je u četvrtak na Cipar, gdje će sudjelovati na dvodnevnom neformalnom sastanku šefova država ili vlada zemalja Europske unije. Na skupu će se raspravljati o aktualnim globalnim geopolitičkim okolnostima te o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.

U četvrtak navečer predviđena je radna večera čelnika EU-a u marini u Agia Napi, na krajnjem jugoistoku otoka, dok će se u petak održati neformalni radni susret u Nikoziji na kojem će se europskim čelnicima pridružiti ključni partneri iz mediteranske regije i s Bliskog istoka. Tema tog sastanka bit će sigurnosna situacija, zajednički izazovi i mogućnosti daljnjeg jačanja suradnje.

U petak ujutro premijer Plenković će se sastati s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom, nakon čega slijedi radni sastanak Europskog vijeća. U ranom poslijepodnevnom terminu predviđen je i zajednički sastanak čelnika država članica EU-a s predstavnicima zemalja tzv. južnog susjedstva.

Riječ je o skupini država južnog i jugoistočnog Mediterana obuhvaćenih Europskom politikom susjedstva, s kojima Europska unija razvija političku, sigurnosnu i gospodarsku suradnju, osobito u područjima migracija, energetike i stabilnosti regije. Na skupu u Nikoziji očekuje se dolazak sirijskog predsjednika Ahmada al Šare, egipatskog predsjednika Abdela al Sisija i libanonskog predsjednika Josepha Aouna.

Neformalnim sastankom predsjedat će predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, a domaćin je predsjednik Cipra Nikos Christodoulides, čija zemlja trenutačno obnaša rotirajuće predsjedništvo Europske unije. Kako se očekuje, europski čelnici razmotrit će i sukob u Iranu te širem području Bliskog istoka, koji predstavlja ozbiljan izazov za Europsku uniju.

U tom kontekstu razgovarat će o doprinosu Europe deeskalaciji i miru, slobodi plovidbe kroz Hormuški tjesnac te učincima visokih cijena fosilnih goriva i mogućim odgovorima Unije. Čelnicima EU-a trebao bi se obratiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će ih izvijestiti o najnovijem razvoju događaja u ruskoj agresiji na Ukrajinu.