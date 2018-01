Od vrućine se tope ceste, temperature i do 46 stupnjeva!

Stanovnici Sydneyja i Melbournea upozoreni da ne izlaze za vrijeme najvećih vrućina.

Na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom u državi Viktoriji i otoku Tasmaniji, nakon što se čak 10 kilometara autoceste Hume počelo topiti pod jakim suncem, piše Dailymail.

@Y7News @7NewsMelbourne @9NewsAUS Traffic at a standstill on the Hume outside broadfoard due to melting tar pic.twitter.com/9H01zqQrue

Australska istočna obala topi se pod toplinskim valom.

U Australiji je kalendarski ljeto, a temperature su nesnosne i penju se do preko 40 stupnjeva Celzijevih.

Truly bizarre!



Traffic is crawling on the Hume Freeway near Broadford because it is MELTING!? pic.twitter.com/vBrFXcRDEX