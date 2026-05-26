Dobrobit i sigurnost građana državi je trošak koji treba smanjivati po svaku cijenu, pa i cijenu života Luke Milovca

U Hrvatskoj, kao i u mnogim državama razvijenijeg dijela svijeta, postoji sustav za uzbunjivanje i upozoravanje građana na razne opasnosti putem poruka koje se odašilju na mobilne telefone. Kod nas se to zove SRUUK – Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Razvija ga i koristi Ravnateljstvo civilne zaštite unutar Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Funkcionira tako da se poruka s upozorenjem šalje na sve telefone koji su u danom trenutku spojeni na bazne stanice mobilne mreže unutar ugroženog područja. U taj sustav uloženo je, prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova koje je nositelj čitavog projekta, više od osam milijuna eura. Od tog iznosa Hrvatska je platila malo više od milijun i dvjesto tisuća eura. Ostalo je dala Europska unija. Sustav je aktivan od 2023. godine. Na pitanje koje krizne situacije obuhvaća, službeni odgovor glasi: “Kroz sustav će biti moguće poslati upozorenje za svaku situaciju koja ugrožava živote i sigurnost ljudi, okoliša i imovine.”