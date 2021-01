U gorju temperature padaju do -13°C, evo kada možemo očekivati zatopljenje

Hrvatska je u najhladnijem razdoblju dosadašnjeg dijela zime. U rijetkim trenucima kad kroz sive oblake proviri sunce ono je zubato, a snijeg je padne tu i tamo.

- Jutarnja temperatura zraka na kopnu je između -10 i -5 °C, u gorju i niža, dnevna svega oko 0 °C, a jutarnjih minusa ima i na Jadranu. Povremeni sjeverac i bura pojačavaju dojam hladnoće. Bez znatnije promjene - uglavnom u nedjelju uz mjestimične oborine - bit će do utorka, kada slijedi zatopljenje s jugozapadnjakom i jugom, te češćim oborinama, osobito u južnijim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu, gdje će južina biti još izraženija nego na kopnu - prognozira Izidor Pelajić, mag. phys. - geophys. iz DHMZ-a za HRT.

Od srijede će se uz južinu smanjiti potom i prestati opasnosti od hladnog vala. Naime, vrijeme će biti i iznadprosječno toplo i to barem do kraja sljedećeg tjedna. Kako navodi, prognoze za posljedni tjedan siječnja nisu pouzdane, ali sve je veća vjerojatnost da će srednja tjedna temperatura zraka biti barem oko prosječne za kraj siječnja, posebice zbog izostanka znatnijih noćnih i jutarnjih minusa.

Detaljnija prognoza za dane koje slijede

- U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja povremeno može pasti malo snijega. Dojam hladnoće pojačavat će ponedje umjeren sjeverozapadnjak uz najnižu temperaturu i do -7 °C, a najvišu tek oko 0 °C. Podjednako promjenjivo i u središnjoj Hrvatskoj, također uz lokalnu mogućnost kratkotrajnog snijega. Umjeren sjeverac puhat će uz Dravu, a drugdje vjetar većinom slab, pa i na Banovini, gdje će ujutro temperatura opet pasti do oko -7 °C.

U oblačnijem gorju povremeno slab snijeg, dok će na sjevernom Jadranu biti često i pretežno vedro te vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, zbog koje će more biti valovito. Jutarnja temperatura u gorju od -11 do -8 °C, u unutrašnjosti Istre oko -6 °C, a uz more od -1 do 4 °C. Poslijepodne od 4 do 8 °C, u gorju oko -2 °C.

Hladno, vjetrovito i valovito bit će u Dalmaciji, uz umjerenu i jaku buru te valovito, prema otvorenom moguće i jače valovito more. Jutarnji "minusi" bit će izraženiji u unutrašnjosti, gdje će najviša temperatura biti između 0 i 3 °C, duž obale od 5 do 8 °C - navodi Izidor Pelajić, mag. phys. - geophys za HRT.

Očekuje se da će i na najsunčanijem krajnjem jugu Hrvatske bit će podjednako razmjerno hladno, uz dnevnu temperaturu oko 7 °C, te uz olujne udare bure.

- Idućih dana na kopnu još hladnije, osobito u gorju, gdje će se ujutro temperatura spuštati i do -13 °C, danju većinom oko 0 °C. Često će biti djelomice sunčano, a s više oblaka povremeno može pasti i još malo snijega, uglavnom u gorju, i to osobito u nedjelju. U utorak će zapuhati jugozapadni vjetar koji najavljuje zatopljenje sredinom tjedna. Na Jadranu u nedjelju promjenjivo, uz mjestimičnu susnježicu, posebice na sjevernom dijelu, a prema otvorenome moru izglednija je kiša i umjeren jugozapadnjak - ističe ugledni stručnjak u svojoj prognozi.

U ponedjeljak se očekuje sunčanije i stabilnije vrijeme, no koje će ujedno biti i dalje razmjerno hladno. U utorak će vjetar okrenuti na umjeren jugozapadni, s kojim će malo zatopliti