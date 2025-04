Vraća se zima: Slijedi temperaturni šok, snijeg usred proljeća, olujna bura i kiša

Vikend nije mogao početi bolje jer počeo je bez kiše. Prema prognozi DHMZ-a danas će biti pretežno sunčano, a navečer sa sjevera trebalo bi doći naoblačenje uz mjestimičnu kišu. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. U sjevernim predjelima krajem će dana naglo zapuhati umjeren do vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 17 °C i 22 °C.

Nedjelja neće biti tako 'stabilna', očekuje se promjenljivo, vjetrovito i prohladno. Na Jadranu mjestimice kiša, prema jugu i lokalno praćena grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmaciji će biti i malo susnježice i snijega. Unatoč smanjenju naoblake sa sjevera, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj popodne ponegdje moguć pokoji pljusak. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare mjestimice i olujan. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. U unutrašnjosti temperatura zraka između 5 °C i 9 °C, u gorju i niža, a na Jadranu uglavnom od 10 °C do 14 °C. Prema večeri daljnji pad temperature.

