Velika nesreća u Kolumbiji: Srušio se vojni avion sa 110 vojnika, stižu prve snimke

Kolumbijski vojni transportni zrakoplov srušio se u ponedjeljak u južnoj amazonskoj regiji zemlje dok je prevozio oko 110 vojnika, priopćile su vlasti, a broj stradalih još nije utvrđen. Zrakoplov Lockheed Martin C-130 Hercules pao je nedugo nakon polijetanja iz Puerto Leguízama, udaljene općine u departmanu Putumayo, blizu granica Kolumbije s Peruom i Ekvadorom, prema podacima Ministarstva obrane. Ministar obrane Pedro Sánchez rekao je da su spasilačke ekipe upućene na mjesto nesreće te da se uzrok pada istražuje.

"Ovo je duboko bolan događaj za našu zemlju", poručio je Sánchez u objavi na X-u, pozvavši javnost da izbjegava nagađanja dok nadležni ne potvrde sve okolnosti. Ministarstvo nije odmah potvrdilo koliko je osoba ozlijeđeno ili poginulo. Lokalni medij BluRadio izvijestio je da se u zrakoplovu u trenutku pada nalazilo oko 110 vojnika, što prenosi i Reuters. Fotografije koje su objavili kolumbijski mediji prikazuju oblak dima koji se uzdiže iznad polja u blizini mjesta nesreće, dok su vojne jedinice hitno upućene na teren. Predsjednik Gustavo Petro izjavio je da su vlasti usmjerene na hitnu reakciju dok nove informacije i dalje pristižu, piše Newsweek.