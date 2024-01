Vlasnica hotela u Splitu vojsci prodaje preskupu hranu

Prema pisanju ukrajinskih medija, jedan je od važnijih aktera, odnosno akterica u priči o nabavi hrane za ukrajinsku vojsku i vlasnica hotela u Hrvatskoj, točnije u Splitu.

Do dva puta veće cijene

Tetiana Glyniana spominje se u priči o nabavi jaja za vojne potrebe, ali po previsokim cijenama. Za Glynianu se kaže kako vodi jednu od najvećih poslovnih grupa koja ukrajinske oružane snage opskrbljuje hranom još od 1995. godine. Kaže se također da na poslovanje Glyniane i njezine grupe nisu utjecale promjene ministara obrane ili predsjednika, pa ni ruska invazija na Ukrajinu. Posao s hotelima u Hrvatskoj ipak je daleko mirniji od posla nabave koji je stalno u medijima zbog afera. Ukrajinska poduzetnica tako, prema navodima u tamošnjim medijima, ima pogon za preradu mesa u blizini grada Bela Cerkva, a prema pregledu sudskog registra doista ima četiri tvrtke s različitim godinama osnivanja, najranije 2004. godine. Ukrajinski novinari koji su, zaključuje se prema tekstu, bili u Splitu i imaju izvore tvrde kako je riječ o Mirari Boutique Hotelu s 18 soba, restoranom i bazenom na krovu. Hotel Ora ima četiri zvjezdice i 24 sobe, restoran i kongresni centar za 50 osoba, Boutique hotel Luxe s također četiri zvjezdice ima 30 soba, restoran, SPA centar i konferencijsku salu za 8 osoba, a hotel Posh ima 5 zvjezdica, 6 apartmana, krovni bazen i spa centar.

Unosi u našem sudskom registru poklapaju se. Vlasnicu hotela pokušali smo kontaktirati, ali na upit nam nije odgovorila. Ukrajinski mediji iznose procjenu vrijednosti hotela koja je otprilike deset milijuna eura. U Ukrajini je Glyniana navedena kao osnivačica tvrtki koje su u različitim vremenima bile ili jesu veliki dobavljači hrane za vojsku. To su "Premium Company", "Vizit", "Ukrprodacord VR" i "Grand Consult" ukupnih prihoda 8,16 milijardi grivni od 2020. do 2023. Te se tvrtke nazivaju "grupa Bila Cerkva". Navodi se i kako su cijene hrane koja se prodaje preko tvrtke "Grand Consult" u sadašnjim ugovorima s ukrajinskim ministarstvom obrane vrlo visoke. Na primjer, u ugovoru koji je stupio na snagu u drugoj polovici 2023., obična heljda koštala je 66 grivna po kilogramu, a u ugovoru za prva tri mjeseca 2024. heljda stoji 50 grivni po kg.

Prema Državnoj službi za statistiku, maloprodajne cijene heljde u tom su razdoblju konstantno bile jedan i pol do dva puta niže. U srpnju je heljda stajala 48 grivni, do kraja godine cijena je pala na 32 grivne. Trenutačno se može kupiti heljdu u trgovini Novus za 26 grivna po kg. Prema pisanju medija Naši groši, dio "grupe Bila Cerkva" i druge su pravne osobe registrirane na druge fizičke osobe, primjerice Active Company, koja je krajem 2022. dobila najskuplji ugovor Ministarstva obrane vrijedan 13,16 milijardi grivni s jajima po cijeni od 17 grivni i krumpirom od 22 grivni. Sada je vlasnik ove tvrtke Oleksandr Dmitrovič iz Bele Tserkve, a on je poslovni partner Glynyanina unuka Nazarija Bereziuka. Nazarii je sada vlasnik tvrtke "Meat Mix", kojoj je na čelu bila sama Glyniana.

Slučaj podmićivanja pukovnika

Jedna se od njezinih tvrtki u Hrvatskoj i zove Nazarii d.o.o. Godine 2015. Tetiana Glyniana i njezin zet Ruslan Bereziuk pojavili su se u slučaju podmićivanja pukovnika nacionalne garde za pomoć u dobivanju natječaja za konzerviranu robu za 10% iznosa ugovora. Tada Glyniana nije osuđena, a Bereziuk je osuđen je na manju uvjetnu kaznu. Prema pisanju Naših groši, istraga oko ugovora MORH-a s navodno napuhanim cijenama još traje, predistraga bi mogla biti završena do kraja 2024.

