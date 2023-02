Vladislav Veselica pokrenuo peticiju da njegov otac dobije ulicu u rodnom gradu

Pokrenuto je potpisivanje peticije za imenovanje ulice u gradu Sinju imenom dr.sc. Vladimira Veselice (1938.- 2013.), istaknutog hrvatskog intelektualca, ekonomiste, hrvatskog proljećara i jedne od ključnih figura hrvatskog proljeća i demokratskih promjena u RH, uz brata dr. sc. sc Marka Veselicu. Potpisivanje peticije pokrenuo je Vladislav Veselica, Vladimirov sin, sa skupinom prijatelja i istomišljenika. -Smatram, možda subjektivno, ali po nekim povijesnim faktima možda i objektivno kako nije adekvatno valoriziran doprinos moga oca, kao ni njegovog brata, novijoj hrvatskoj povijesti pa smatram da bi davanje imena Vladimira Veselice ulici u Sinju bio jedan izraz kulture sjećanja – kaže Vladislav Veselica.

"Pogled na životni put dr.sc. Vladimira Veselice, od djetinjstva u Glavicama Gornjim, gubitka oca u vihorima drugog svjetskog rata, odlazak na studij čuvenom "sinjskom rerom" do Splita pa do Zagreba 1957., njegov briljanti put kroz studij, kasnije magistar u Francuskoj sa samo 24. godine, te doktorat s 31. iz područja ekonomske znanosti, imenovanje za dekana sa samo 32. godine Fakulteta za vanjsku trgovinu 1970., sudjelovanje u hrvatskom proljeću kao jedne od ključnih figura gdje ga sami Tito i Bakarić označavaju kao državnog neprijatelja broj 2. krajem 1971., odmah do brata mu dr.sc. Marka Veselica" piše u tekstu peticije.

11.10.1990.,Zagreb - Skup HDS-a na Trgu Francuske republike.Vladimir Veselica r"nPhoto: Davor Visnjic/ PIXSELL Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

-Iako nije bio u zatvoru, jer Tito nije želio novu braću Radić, nakon pada hrvatskog proljeća gubi se sva građanska prava, putovnicu, posao te na slobodi nosi dio sudbine svoga brata Marka koji kao prvooptuženi završava u zatvoru i postaje simbol borbe za samostalnu, demokratsku i pravednu Hrvatsku – kaže Vladislav Veselica.

Nakon prvih višestranačkih izbora dr.sc. Vladimir Veselica izabran je u prvi višestranački Hrvatski sabor 30.05.1990.,a u vihoru Domovinskog rata postaje ministar u Vladi demokratskog jedinstva 1991.-1992. Priznanjem RH od suverenih država Europe i svijeta dr.sc. Vladimir Veselica vraća se na Ekonomski fakultet kao redovni profesor, jedno vrijeme zamjenik dekana, predsjednik je Hrvatskog društva ekonomista od osnivanja 1993. do sredine 2000-ih. Autor je brojnih knjiga i znanstvenih radova, knjiga "Globalizacija i nova ekonomija" nominirana je 2007. za Nobelovu nagradu iz područja ekonomije od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Navedene su i nagrade koje je dobio: Spomenica Domovinskog rata 1990. – 1992. Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića; 1997.: Državna nagrada za znanost za knjigu Financijski sustav u ekonomiji; 2006.: Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića i nakon smrti, Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske te izgradnji i napretku hrvatske države.

-Moja deviza je uspjeti znači usuditi se. Ne znam hoću li uspjeti, ali imam puno poziva podrške – govori Vladislav Veselica koji je potaknuo podizanje spomenika Vladimiru i Marku Veselici u Sinju, koji je postavljen prije pet godina. S gradonačelnikom Mirom Buljem o imenovanju ulice još nije razgovarao. S inicijativom će u Sinj doći, kada dovoljan broj ljudi potpiše peticiju. -Smatram da cijeli život dr.sc. Vladimira Veselice, kao ljubav prema rodnom zavičaju, Gradu Sinju, rodnim Glavicama, zaslužuje valorizaciju i tako da dobije u svom rodnom kraju trajni znamen, odnosno ulicu – zaključuje Vladislav Veselica. Peticiju možete potpisati on-line.

