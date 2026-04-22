KRŠENJE TRANSPARENOSTI

HUBOL:  Stotine tisuća eura iz zdravstva godišnje se odlijeva u udrugu ravnatelja

Autor
Romana Kovačević Barišić
22.04.2026.
u 12:29

Iz HUBOL-u su u veljači od 170 zdravstvenih ustanova zatražili podatke o plaćanjima UPUZ-u od 2021.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) upozorila je danas na sustavno kršenje transparentnosti poslovanja pojedinih zdravstvenih ustanova čiji ravnatelji više od dva mjeseca odbijaju otkriti koliko su u proteklih pet godina novaca uplatili Udruzi poslodavaca u zdravstvu (UPUZ).

"UPUZ je udruga zdravstvenih ustanova, a u biti interesna udruga njihovih ravnatelja, koja tvrdi da svojim članicama pruža pravnu i ekonomsku podršku, iako javne ustanove za te poslove već imaju vlastite pravne i računovodstvene službe, a mnoge i angažirane odvjetničke urede. Ideja da javne ustanove plaćaju članstvo u privatnoj interesnoj udruzi kako bi ta udruga ravnateljima olakšala kontakt s vlašću koja ih je i postavila, teško se može opravdati kao racionalan prioritet u trošenju javnih sredstava. Premda se radi o stotinama i stotinama tisuća eura javnog novca isplaćenog UPUZ-u, desetak ustanova koristi pravne akrobacije kako bi točne podatke zatajilo od javnosti", navodi HUBOL.

Iz HUBOL-u su u veljači od 170 zdravstvenih ustanova zatražili podatke o plaćanjima UPUZ-u od 2021. Do 2025. godine, budući da financijska izvješća UPUZ-a nisu dostupna javnosti. Utvrdili su da su najmanje 142 javnozdravstvene ustanove članica UPUZ-a. Posebno zabrinjava, ističu, što je dio ustanova zahtjev za informacijama odbijao identičnim tekstom, jer to upućuje na koordinirano postupanje s ciljem prikrivanja podataka.

 Naveli su nekoliko ustanova koje i nakon ponovljenih argumentiranih upita odbijaju dati jasne podatke o petogodišnjim isplatama: opće bolnice u Karlovcu, Sisku i Vinkovcima, domove zdravlja Zagreb Istok, Zagreb Centar i onaj Splitsko-dalmatinske županije te zavodi za hitnu medicinu Bjelovarske i Šibenske županije.

Iz HUBOL-a ističu kako je prva linija obrane ravnatelja od transparentnosti bila tvrdnja da se članarine UPUZ-u plaćaju iz "vlastitih prihoda" ustanove. "Takozvani vlastiti prihodi javne ustanove nisu privatni novac ravnatelja. To su prihodi ostvareni u okviru javnog sustava, radom zaposlenika plaćenih iz javnih sredstava i korištenjem javne infrastrukture. Tvrdnja ravnatelja da to nije javni novac je opasan pokušaj izbjegavanja kontrole nad trošenjem sredstava u sustavu koji pati od kroničnog manjka resursa", poručuju bolnički liječnici okupljeni u HUBOL-u.

Tvrdnju pojedinih ustanova da je "sve dostupno na webu" nazvali su prozirnom manipulacijom jer, iako ustanove, prema obvezujućem naputku Ministarstva financija, objavljuju mjesečne troškove po dobavljačima za 2024. i 2025. godinu, takvi podaci za ranije razdoblje, od 2021. do 2023. na webu ne postoje.

"Ravnatelji i ustanove koji HUBOL upućuju na godišnja financijska izvješća svjesno opstruiraju pravo na informaciju. Naime, u tim dokumentima rashodi su prikazani isključivo zbirno (agregirano) što ravnatelji i uprave ustanova dobro znaju. U financijskim izvješćima je nemoguće pronaći podatak koliko je točno novca isplaćeno konkretnom poslovnom partneru poput UPUZ-a. Taj se podatak nalazi u knjigovodstvenim karticama dobavljača koje dio ustanova uporno odbija dostaviti", objašnjavaju iz HUBOL-a. 

Posebno apsurdnim nazivaju optužbe pojedinih ravnatelja koji pokušaje HUBOL-a da dođe do zakonski propisanih informacija nazivaju šikaniranjem ustanova i zloupotrebom prava na informacije. Tvrdnja da se upornim traženjem odgovora opstruira rad ustanove samo je prozirni paravan za prikrivanje odbijanja da se polože računi o trošenju javnog novca, tvrde i naglašavaju kako pravo na pristup informacijama nije stvar dobre volje ravnatelja već zakonska obveza. "Administrativno iscrpljivanje udruga i građana birokratskim manevrima problem je upravljačke kulture i nedostatka odgovornosti", poručuju.

 HUBOL postavlja pitanje opravdanosti da javnozdravstvene ustanove financiraju UPUZ. Javne ustanove već posjeduju vlastite pravne i računovodstvene službe, dok ravnatelje postavlja ista vlast s kojom bi im UPUZ trebao "olakšati kontakt". "Potpuno je nejasno kako se iz članarina i kotizacija koje ustanove plaćaju ovoj udruzi izravno poboljšava kvaliteta liječenja, dostupnost skrbi ili uvjeti rada liječnika i medicinskih sestara. To je isključivo pitanje prioriteta. Zašto se novac troši na lobističku mrežu ravnatelja umjesto na pacijente i zaposlene, pitaju se u HUBOL-u.

HUBOL se obratio Povjereniku za informiranje za slučajeve u kojima su pojedine zdravstvene ustanove kršile Zakon o pravu na pristup informacijama, a Ministarstvo zdravstva poziva da se interesira gdje odlazi novac iz javnog zdravstvenog sustava. Kako bi pomogli Ministarstvu zdravstva u tome, najavljuju da će, nakon što prikupe odgovore od preostalih 20-ak ustanova, objaviti koliko se stotina tisuća eura ukupno u pet godina odlilo iz javnog zdravstva u interesnu udrugu ravnatelja. Zdravstveni djelatnici, pacijenti i svi građani imaju pravo znati kamo odlazi javni novac.
