Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UNAPRJEĐENJE UČINKOVITOSTI

Irena Hrstić: Uvodimo normative kako bi zaštitili pacijente i liječnike

Zagreb: Održana 159. sjednica Vlade
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/4
Autor
Romana Kovačević Barišić
22.04.2026.
u 12:36

Proces izrade normativa provodit će se u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK) i drugim komorama u zdravstvu

Ministarstvo zdravstva započinje proces izrade vremensko-kadrovskih normativa, s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane, priopćili su danas iz Ministarstva zdravstva, nakon što je dan ranije ministrica to izjavila za Večernji list. 

"Trenutno je tu tijeku formiranje radne skupine koja će izraditi prijedlog pravilnika, kojim će se definirati optimalno vrijeme za pružanje pojedinih zdravstvenih usluga te potreban broj zdravstvenih djelatnika za njihovo kvalitetno i pravovremeno izvršavanje. Uvođenjem ovih normativa stvorit će se temelji za ravnomjerniju raspodjelu opterećenja među zdravstvenim radnicima, te povećanje sigurnosti i zadovoljstva pacijenata", navode iz Ministarstva zdravstva.

Proces izrade normativa provodit će se u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK) i drugim komorama u zdravstvu.„Hrvatska liječnička komora već od ranije ističe da se učinkovitost rada u javnom zdravstvenom sustavu ne može ozbiljno pratiti bez obvezujućih i stručno utemeljenih vremensko-kadrovskih normativa. Njihovim uvođenjem omogućilo bi se praćenje izvršenja obveza pojedinaca i ustanova te objektivno planiranje kadrova i aktivnosti. Normativi trebaju biti obvezni i primjenjivi u svakodnevnom radu liječnika te predstavljati temelj za ugovaranje zdravstvenih usluga s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. HLK pozdravlja inicijativu Ministarstva zdravstva i iskazuje spremnost aktivno sudjelovati u ovom procesu,” istaknuo je Krešimir Luetić, predsjednik HLK. 

Iz MIZ-a ističu da je uvođenje vremensko-kadrovskih normativa ključan korak u nastavku reorganizacije javnog zdravstvenog sustava te da će se jasno znati koliko vremena je potrebno za svakog pacijenta i koliko je ljudi nužno za kvalitetnu skrb. „Time ciljamo na izazove sustava: preopterećenost liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika, pravedniju raspodjelu posla i bolje upravljanje vremenom čekanja na preglede. Normativi štite i pacijente i zdravstvene radnike, a sustavu donose učinkovitost i kontrolu. Poruka je jasna: uvodimo standard koji vrijedi za sve, bez obzira na lokaciju,” poručila je ministrica Irena Hrstić.
Ključne riječi
Hrvatska lječnička komora Irena Hrstić ministarstvo zdravstva

Komentara 1

Pogledaj Sve
VE
veljača
12:47 22.04.2026.

Pohvalno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!