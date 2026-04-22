Irena Hrstić: Uvodimo normative kako bi zaštitili pacijente i liječnike

Ministarstvo zdravstva započinje proces izrade vremensko-kadrovskih normativa, s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane, priopćili su danas iz Ministarstva zdravstva, nakon što je dan ranije ministrica to izjavila za Večernji list.

"Trenutno je tu tijeku formiranje radne skupine koja će izraditi prijedlog pravilnika, kojim će se definirati optimalno vrijeme za pružanje pojedinih zdravstvenih usluga te potreban broj zdravstvenih djelatnika za njihovo kvalitetno i pravovremeno izvršavanje. Uvođenjem ovih normativa stvorit će se temelji za ravnomjerniju raspodjelu opterećenja među zdravstvenim radnicima, te povećanje sigurnosti i zadovoljstva pacijenata", navode iz Ministarstva zdravstva.

Proces izrade normativa provodit će se u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK) i drugim komorama u zdravstvu.„Hrvatska liječnička komora već od ranije ističe da se učinkovitost rada u javnom zdravstvenom sustavu ne može ozbiljno pratiti bez obvezujućih i stručno utemeljenih vremensko-kadrovskih normativa. Njihovim uvođenjem omogućilo bi se praćenje izvršenja obveza pojedinaca i ustanova te objektivno planiranje kadrova i aktivnosti. Normativi trebaju biti obvezni i primjenjivi u svakodnevnom radu liječnika te predstavljati temelj za ugovaranje zdravstvenih usluga s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. HLK pozdravlja inicijativu Ministarstva zdravstva i iskazuje spremnost aktivno sudjelovati u ovom procesu,” istaknuo je Krešimir Luetić, predsjednik HLK.

Iz MIZ-a ističu da je uvođenje vremensko-kadrovskih normativa ključan korak u nastavku reorganizacije javnog zdravstvenog sustava te da će se jasno znati koliko vremena je potrebno za svakog pacijenta i koliko je ljudi nužno za kvalitetnu skrb. „Time ciljamo na izazove sustava: preopterećenost liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika, pravedniju raspodjelu posla i bolje upravljanje vremenom čekanja na preglede. Normativi štite i pacijente i zdravstvene radnike, a sustavu donose učinkovitost i kontrolu. Poruka je jasna: uvodimo standard koji vrijedi za sve, bez obzira na lokaciju,” poručila je ministrica Irena Hrstić.