Trump dogovara susret s 'raketnim Kimom' i dijeli cipele 'Made in China'

Južnokorejski premijer Kim Min-seok i američki predsjednik Donald Trump na sastanku u Washingtonu razgovarali su o mogućem ponovnom otvaranju razgovora između Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una, izvijestila je novinska agencija Yonhap. Južnokorejski premijer Kim Min-seok rekao je Trumpu da je jedini zapadni čelnik koji je vodio dijalog sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom i da je trenutačno jedina osoba koja može riješiti probleme na Korejskom poluotoku, citirao je Yonhap Kimove riječi novinarima u Washingtonu.

"Predsjednik Trump rekao je da je znatiželjan kad je riječ o tome želi li Kim razgovarati sa SAD-om ili s njim i pitao me za moje stavove o tome", rekao je premijer Južne Koreje, citirala je agencija Yonhap. Kim Min-seok nije rekao koje je konkretne prijedloge dao Trumpu, ali rekao mu je da nedavni komentari Pjongjanga ukazuju na to da bi Kim Jong-un mogao biti otvoren za dijalog sa SAD-om, i da je Trump pokazao veliko zanimanje za tu temu.

Trump se sastao sa sjevernokorejskim vođom Kimom 2018. i 2019. kako bi pregovarali o boljim odnosima i putu za Pjongjang da okonča svoj program nuklearnog oružja, ali razgovori su zastali kada je Trump otišao s dužnosti. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o sastanku, koji nije prethodno najavljen i dogodio se dan nakon što se Kim u četvrtak sastao s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom u Washingtonu.

I dok Kim s juga Korejskog poluotoka nagovara američkog predsjednika da se sastane s Kimom sa sjevera, Donald Trump zabavlja javnost modnim izričajima. Trump je rekao da je za članove svog najužeg kabineta (potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i ministar rata Pete Hegseth) kupio iste cipele svoje omiljene marke. Riječ je o crnim cipelama brenda Florsheim. Trump je u razgovoru za Fox News objasnio da je riječ o pokušaju da članovima administracije osigura elegantniji izgled.

Model cipele američkog brenda Florsheim opisan je kao klasična kožna elegantna cipela, proizvedena u Kini.