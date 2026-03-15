Zelenskom je dosta: Njih pritišćite, a ne mene!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je za završetak rata potrebno pojačati pritisak na Rusiju, a ne na Ukrajinu. U intervjuu za Politico i njemački list Welt rekao je kako su Ukrajinci umorni nakon više od četiri godine rata, ali da nisu spremni prihvatiti ruske ultimatume o predaji velikih dijelova teritorija na istoku zemlje. "Trebamo pregovore. Podržavamo ih. Ne vjerujemo Rusiji, ali mislim i vjerujem da Amerikanci zaista žele završiti ovaj rat. Nadam se da će nam pomoći, ali trebamo više pritiska na Rusiju, a ne na mene", rekao je Zelenski.

Njegove izjave dolaze nakon što je Donald Trump nedavno izrazio frustraciju zbog sporog napretka u pregovorima i poručio da bi Ukrajina trebala brže postići dogovor s Rusijom. Trump je pritom rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na sporazum o primirju. Zelenski je govorio i o odnosima s europskim partnerima, posebno s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Prema njegovim riječima, Mađarska blokira zajam Europske unije vrijedan oko 90 milijardi eura koji bi trebao pomoći financiranju ukrajinskog gospodarstva i obrane.