Zelenskom je dosta: Njih pritišćite, a ne mene!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je za završetak rata potrebno pojačati pritisak na Rusiju, a ne na Ukrajinu. U intervjuu za Politico i njemački list Welt rekao je kako su Ukrajinci umorni nakon više od četiri godine rata, ali da nisu spremni prihvatiti ruske ultimatume o predaji velikih dijelova teritorija na istoku zemlje. "Trebamo pregovore. Podržavamo ih. Ne vjerujemo Rusiji, ali mislim i vjerujem da Amerikanci zaista žele završiti ovaj rat. Nadam se da će nam pomoći, ali trebamo više pritiska na Rusiju, a ne na mene", rekao je Zelenski.
Njegove izjave dolaze nakon što je Donald Trump nedavno izrazio frustraciju zbog sporog napretka u pregovorima i poručio da bi Ukrajina trebala brže postići dogovor s Rusijom. Trump je pritom rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na sporazum o primirju. Zelenski je govorio i o odnosima s europskim partnerima, posebno s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Prema njegovim riječima, Mađarska blokira zajam Europske unije vrijedan oko 90 milijardi eura koji bi trebao pomoći financiranju ukrajinskog gospodarstva i obrane.
"Mi i Europa trebamo plan B. Naši europski partneri i pravi prijatelji znaju da branimo ne samo ukrajinske vrijednosti, nego i slobodu cijele Europe", poručio je Zelenski. Dodao je i da Ukrajina razmatra slanje stručnjaka za ratovanje dronovima na Bliski istok kako bi pomogli američkim saveznicima u obrani od iranskih bespilotnih letjelica Shahed, koje Rusija već godinama koristi u napadima na Ukrajinu. Istodobno se Kijev nada dodatnim američkim projektilima za sustave protuzračne obrane Patriot.
Vrlo jednostavno, "napredak" u pregovorima je problem Trumpu, jer Zelensky ne želi predati dio teritorija Ukraine Rusiji!