Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POŽALIO SE

Zelenskom je dosta: Njih pritišćite, a ne mene!'

FILE PHOTO: Bavarian federal state prime minister Markus Soeder, chairman of the Munich Security Conference Wolfgang Ischinger, Polish Prime Minister Donald Tusk and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy deliver a statement during the Munich Security Co
LIESA JOHANNSSEN/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
15.03.2026.
u 00:05

Njegove izjave dolaze nakon što je Donald Trump nedavno izrazio frustraciju zbog sporog napretka u pregovorima i poručio da bi Ukrajina trebala brže postići dogovor s Rusijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je za završetak rata potrebno pojačati pritisak na Rusiju, a ne na Ukrajinu. U intervjuu za Politico i njemački list Welt rekao je kako su Ukrajinci umorni nakon više od četiri godine rata, ali da nisu spremni prihvatiti ruske ultimatume o predaji velikih dijelova teritorija na istoku zemlje. "Trebamo pregovore. Podržavamo ih. Ne vjerujemo Rusiji, ali mislim i vjerujem da Amerikanci zaista žele završiti ovaj rat. Nadam se da će nam pomoći, ali trebamo više pritiska na Rusiju, a ne na mene", rekao je Zelenski.

Njegove izjave dolaze nakon što je Donald Trump nedavno izrazio frustraciju zbog sporog napretka u pregovorima i poručio da bi Ukrajina trebala brže postići dogovor s Rusijom. Trump je pritom rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na sporazum o primirju. Zelenski je govorio i o odnosima s europskim partnerima, posebno s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Prema njegovim riječima, Mađarska blokira zajam Europske unije vrijedan oko 90 milijardi eura koji bi trebao pomoći financiranju ukrajinskog gospodarstva i obrane.

"Mi i Europa trebamo plan B. Naši europski partneri i pravi prijatelji znaju da branimo ne samo ukrajinske vrijednosti, nego i slobodu cijele Europe", poručio je Zelenski. Dodao je i da Ukrajina razmatra slanje stručnjaka za ratovanje dronovima na Bliski istok kako bi pomogli američkim saveznicima u obrani od iranskih bespilotnih letjelica Shahed, koje Rusija već godinama koristi u napadima na Ukrajinu. Istodobno se Kijev nada dodatnim američkim projektilima za sustave protuzračne obrane Patriot.

FOTO Radnici uklanjaju azbest sa Vjesnika
FILE PHOTO: Bavarian federal state prime minister Markus Soeder, chairman of the Munich Security Conference Wolfgang Ischinger, Polish Prime Minister Donald Tusk and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy deliver a statement during the Munich Security Co
1/23
Ključne riječi
Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar kloštar
kloštar
00:14 15.03.2026.

Vrlo jednostavno, "napredak" u pregovorima je problem Trumpu, jer Zelensky ne želi predati dio teritorija Ukraine Rusiji!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!