Vlada ukinula uredbu: 'Od sutra se maloprodajne cijene goriva definiraju slobodno'

Vlada RH danas je održala sjednicu na čijem je dnevnom redu bilo izjašnjenje o amandmanima na prijedlog državnog proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

– Bili smo u Osijeku, obilježili smo dan grada, susreli se s gradonačelnikom Radićem i županom Anušićem. Bio je to kvalitetan susret, možemo biti zadovoljni kako se razvija grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Zadovoljni smo projektima koji se tamo realiziraju. Bili smo i u Crnoj Gori, moramo nastaviti raditi da unaprijedimo položaj hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori – rekao je Plenković na početku sjednice.

– WHO ima politiku pet stabilizatora: prvo je cijepljenje, drugo je booster doza, treće je nošenje maski, četvrto je prozračivanje prostorija i peto su novi medicinski tretmani, a to se odnosi na izgledno novu situaciju u kojoj će postojati i lijekovi protiv COVID-19. To je pet stupova kojima će WHO nastojati pomoći svim državama da se riješi ovaj problem. I dalje primjećujemo pad trenda novozaraženih, pozivamo još jednom sve na cijepljenje. Bitno je da budemo što zaštićeniji. Imamo taj novi soj omikron, čekamo da vidimo ima li ga ili nema u Hrvatskoj, ali moramo biti vrlo oprezni – rekao je premijer.

Osvrnuo se i na državni proračun te 475 amandmana na njega.

– Smisao je proračuna nastaviti jačati otpornost hrvatskog gospodarstva i omogućiti oporavak. Prihvatit ćemo devet amandmana, četiri su iz redova parlamentarne većine, pet ih je oporbenih – kazao je Plenković.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog Uredbe o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

– Na vrijeme smo reagirali kada su se podigle cijene benzina i dizela i spriječili udar na građane. Važno je da naši građani shvate da imamo ovakav alat u rukama i da ćemo ih zaštititi ako to bude trebalo – kazao je Plenković.

– Zbog velikog porasta maloprodajnih cijena Vlada je donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. S obzirom na to da bi došlo do pada cijena, definitivno smo stabilizirali uvjete na domaćem tržištu, ali i očekivanja javnosti. Ova uredba ispunila je cilj svog donošenja, od sutra ćemo dopustiti da se maloprodajne cijene definiraju slobodno. Ako ponovno dođe do toga, kao Vlada ćemo reagirati – rekao je ministar Tomislav Ćorić.