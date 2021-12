Cijene nafte na svjetskim tržištima prošli tjedan naglo su pale, i to zbog straha od novog soja koronavirusa koji bi mogao dovesti do novog zatvaranja, a time i do smanjene potražnje za tim energentom. Cijena brent nafte koja je referentna za hrvatsko tržište tako je pala oko osam posto, na 72 dolara po barelu.