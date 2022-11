Plenković: Nije zatraženo i nema regulatornog odobrenja za transakciju u Fortenovi

Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom o povećanju plaća i materijalnih prava zaposlenicima u državnim i javnim službama.

- Dogovorili smo i povećanje božićnice, regresa, te dara za djecu. Mislim da je ovaj dogovor bio jako dobar i pravovremen. Nastavljamo u duhu socijalnog dijaloga razgovarati sa sindikatima ovisno o financijskoj situaciji u zemlji. Osnovica plaće u državnim i javnim službama povećat će se u godinu dana za 12,32 posto, a za 33 posto u našem mandatu - ukupno 1680 kuna - istaknuo je premijer te dodao:

- Za kolovoz je prosječna plaća iznosila bruto 10.466 kuna, odnosno 7639 kuna neto, dakle bila je gotovo 2000 kuna veća nego prije šest godina. Najavili samo novi cilj do kraja mandata da prosječna plaća iznosi 8200 kuna neto. Broj zaposlenih je povećan za 164 tisuće od početka mandata. Možemo biti zadovoljni s većom zaposlenošću koju smo sačuvali i u vrijeme covid krize.

Premijer Plenković rekao je kako je izgledno da je operacija preuzimanja udjela u Fortenovi provedena u Rusiji, na što vlada nikako nije mogla utjecati, te kako za tu transakciju nisu zatražena ni izdana potrebna odobrenja u EU-u.

- Čini se da se operacija u zadnji tren odvila u Rusiji, a to je nešto na što hrvatska vlada znala-ne znala, bila ili ne bila informirana, ne može nikako utjecati, sa subjektom iz treće zemlje, u ovom konkretnom slučaju čini se sa subjektom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - rekao je.

Napomenuo je kako prema dostupnim informacijama nije proveden ni odgovarajući due dilligence "niti je traženo bilo koje odobrenje za transakciju od bilo koje vrste nadležnih tijela iz EU-a, a u Hrvatskoj sigurno nije".

- Odgovor koji imamo od nizozemskih tijela je da ni tamo nije traženo bilo kakvo odobrenje niti je ono izdano - rekao je Plenković.

Najavio je da će hrvatska tijela surađivati s drugima "kako bi se potpuno sagledala situacija, što se točno dogodilo, tko je u biti ulagač i je li cijela operacija provedena zakonito".

Najvažnije je da kompanija i sve njene sastavnice funkcioniraju normalno, bez poteškoća, dodao je.

Plenković je ponovio da "konkretnih opipljivih informacija o pozadini konkretne poslovne operacije nema, kao ni službenih saznanja te da o tome očito nije bila upoznata ni uprava Fortenove".

Podsjetio je da je suvlasnička uloga ruskog Sberbanka, kao tadašnjeg vjerovnika Agrokora, rezultat poslovnih odluka bivše uprave Agrokora, a ne odabir vlade.

Vlada je, dodao je, u proteklih nekoliko mjeseci komunicirala s Upravom Fortenove u pogledu suočavanja s posljedicama ruske agresije i primjene sankcijskog režima na poslovanje kompanije, a vodeći računa o ukupnoj gospodarskoj i financijskoj stabilnosti.

Spomenuo je da je u Uredbi EU-a o sankcijama iz srpnja ove godine, kada je Sberbank listirana kao sankcionirana pravna osoba, vlada osigurala prijelazni rok do kraja listopada i time su bile osigurane sve pretpostavke za otkup udjela Sberbanka, uz odobrenja nadležnih tijela.

Takva odobrenja su i izdana od svih nadležnih tijela u Hrvatskoj u odnosu na planiranu transakciju ulaska mirovinskih fondova u suvlasništvo u Fortenovi umjesto Sberbanka. No, do realizacije transakcije nije došlo zbog odustanka Allianza, što je dovelo i do odustanka ostalih mirovinskih fondova, podsjetio je.

