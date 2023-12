Odbijena žalba obrane: Tajne snimke i svih 2138 dokaza oko krijumčarenja 16 tona marihuane zakonit su dokaz

Sve što je snimila "bubica" svojedobno ubačena u vozila Tomislava Sučića, Đorđa Vuletića te sada pokojnog Tomislava Sablje i drugih koji su optuženi u akciji Tebra, zakonit je dokaz. Odlučio je tako Visoki kazneni sud (VKS) odbivši žalbe obrane na odluku zagrebačkog Županijskog suda iz siječnja ove godine. Optužno vijeće, kao i jednom ranije, smatralo je da su snimke tajno snimljenih razgovora zakonit dokaz te je odbilo zahtjev obrana da se izdvoje iz spisa. Konkretnije, obrane su tražile da se 2138 dokaza iz spisa izdvoji kao nezakonito, a kako je to odbilo optužno vijeće, a sada i VKS, to znači da bi optužnica u akciji Tebra, koja je podignuta u srpnju 2020., uskoro konačno trebala postati – pravomoćna.

U akciji Tebra bio je optužen i Tomislav Sabljo koji je ubijen u travnju ove godine, a nedavno je pravomoćna postala optužnica protiv Kristijana Knege i Dorijana Mrakovića koji su optuženi za njegovo ubojstvo. Sablju je u akciji Tebra USKOK teretio da je sa Sučićem i Vuletićem osnovao zločinačku grupu koja je imala, uvjetno rečeno, dva kraka. Jedan je, prema USKOK-u, bio zadužen za krijumčarenje droge pa se terete da su prokrijumčarili najmanje 16 tona marihuane, vrijedne 11 milijuna eura, dok se drugi bavio paležom vozila i naručivanjem premlaćivanja. Postupak protiv Sablje nakon njegova ubojstva obustavljen je, no u odnosu na ostale će se nastaviti. Optuženo je, uz Sučića i Vuletića, još desetak osoba.

Što se tiče zakonitosti dokaza, obrane su tvrdile da su snimke tajno snimljenih razgovora nezakoniti dokazi, jer nalozi suca istrage nisu valjano obrazloženi, no optužno vijeće i VKS im nije dao za pravo. Zanimljivo je da je jednom ranije, kada je optužno vijeće smatralo da su tajne snimke zakonit dokaz, VKS prihvatio žalbu obrane, smatrajući da odluka optužnog vijeća, zašto su tajne snimke zakonit dokaz, nije dovoljno dobra obrazložena. A obrazložena odluka optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda tada je imala 80 stranica...

Akcija Tebra je i prije početka suđenja, koje teško da će početi prije polovine 2024. jer se prvo optužnica treba potvrditi, odrediti termin početka suđenja, naći dovoljno veliku dvoranu, što je u sadašnjim uvjetima trajuće obnove suda gotovo nemoguć pothvat... postala još jedan od onih postupaka koji iz ovih ili onih razloga traju godinama.

A kada je počela, sve je u njoj bilo grandiozno. Uhićeno ih je bilo 15, predvođenih Sučićem i Vuletićem. Nekima od njih bila je blokirana imovina, koja je u međuvremenu i deblokirana po slovu zakona, jer optužnica dvije godine od njezina podizanja nije postala pravomoćna. Priča je to zapravo po kojoj bi se mogao napraviti i kakav dobar akcijski film, no istodobno je to priča koja je, nažalost, postala uobičajena za naše pravosuđe. Jer u akciji Tebra kristale se svi njegovi problemi, počevši od velikog broja optuženika, zakona koji su nedorečeni, prostornih problema, koji su eskalirali nakon potresa i epidemije COVID-a jer je problem bio i još uvijek jest naći prostor u kojem bi se smjestilo gotovo 40 osoba. Dio optuženika svojedobno je duže vrijeme bio u Remetincu, iz kojeg su izašli jer im je istekao maksimalni zakonski rok za boravak u istražnom zatvoru.

