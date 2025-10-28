Više od 150 izlagača na najvećem regionalnom sajmu zelene energije

Arena Zagreb sutra i preksutra postaje mjesto na kojem će energija, doslovno i simbolično, dobiti novo značenje. Na ZG Green Energy Fairu 2025, prvom i najvećem sajmu zelene energije u regiji koji je rasprodan u rekordnom roku, okupit će se vodeći domaći i svjetski stručnjaci, inovatori i start-upovi koji stvaraju tehnologije budućnosti, od obnovljivih izvora energije, preko e-mobilnosti pa sve do pametnih sustava koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i putujemo.

Energetska neovisnost nije samo pitanje infrastrukture i tehnologije, ističu organizatori, već preduvjet sigurnosti, prosperiteta i kvalitete života. U vremenu kada cijeli svijet traži efikasna i čista rješenja u energetici i prometu, jasno je zašto se upravo sada najviše govori o zelenoj energiji i električnim vozilima.

Skeptici će reći i da su obnovljivi izvori skupi i nepouzdani, no ZG Green Energy Fair dokazuje suprotno. Više od 150 izlagača predstavit će inovacije koje već danas mijenjaju svijet; od solarnih elektrana i baterijskih sustava do najsuvremenijih električnih vozila i pametnih mreža.

Na štandovima će se predstaviti vodeći brendovi poput Tesle, Sungrowa, Huaweija, BYD-a, Solaxa, SolarEdgea, Froniusa, Schneidera, Trina Solara, Longi Solara i brojni drugi. Bit će to jedinstvena prilika da se na jednom mjestu vidi što donosi budućnost, od nove generacije punjača i baterijskih spremnika do integriranih rješenja za pametne kuće i poslovne sustave.

Za konferencijski i edukativni dio programa zaduženi su Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), udruženje koje okuplja vodeće domaće i regionalne stručnjake. U dinamičnim panelima raspravljat će se o najboljim legislativnim praksama, primjeni baterijskih spremnika, sinergiji energije i poljoprivrede, optimalnom tehnološkom miksu za sigurnu tranziciju te usporedbama različitih oblika vozila.

A Arena postaje i energetsko središte koje spaja B2B sektor i širu javnost. Tvrtke, institucije i start-upovi imat će priliku međusobno se povezati, razmijeniti iskustva i dogovoriti konkretne suradnje, dok će posjetitelji iz prve ruke moći vidjeti kako izgleda energetska budućnost. Uz stručni dio, naglasak je stavljen i na edukaciju te uključivanje mladih. Održavat će se studentski hackathoni, STEM radionice za djecu i mlade te interaktivne aktivnosti u suradnji s partnerima poput EV Clinic, EESTEC LC Zagreb i FS Alpe Adria.

Poseban fokus sajma stavljen je i na e-mobilnost, a posjetitelji će imati priliku vidjeti najnovije modele električnih automobila, među kojima se izdvaja i Tesla Cybertruck. Hrvatska u tom segmentu itekako ima svoje adute; od domaćih Stekerr punjača do HOBACA softverskog sustava za upravljanje komercijalnim punjačima, koji su prepoznati i izvan granica regije.

Ulaz na sajam besplatan je uz online registraciju na www.zg-gef.com, a događaj se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Službena zemlja partner sajma je Njemačka.