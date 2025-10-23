Naši Portali
ŽESTOKO PROTIV UKRAJINE U EU

Orban pred desecima tisuća pristaša: 'EU želi nametnuti Mađarskoj marionetsku vladu i gurnuti nas u rat'

VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
23.10.2025.
u 17:20

Orbana iduće godine očekuju izbori, vjerojatno u travnju, a nova proeuropska oporbena stranka desnog centra Tisza, koju vodi Peter Magyar, vodi u većini anketa

Mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban optužio je u četvrtak Europsku uniju da želi Mađarskoj nametnuti "marionetsku" vladu i ustvrdio da su izbori iduće godine izbor između mira i rata kako bi se "umrlo za Ukrajinu". Govoreći pred desecima tisuća pristaša na trgu u središtu Budimpešte, Orban je rekao da Bruxelles želi rat i da namjerava u konačnici podijeliti Ukrajinu.

"Zato žele ugurati Ukrajinu u EU pod svaku cijenu... kako bi doveli rat u Europu i uzeli novac za Ukrajinu", rekao je Orban na skupu ispred parlamenta povodom godišnjice revolucije 1956. Orban, koji se protivi europskoj politici pružanja vojne pomoći Kijevu, smatra Ukrajinu prijetnjom Mađarskoj, tvrdeći da bi njezino potencijalno članstvo u EU-u moglo uništiti poljoprivredu i ugroziti radna mjesta i mirovine. To je ponovio u četvrtak, rekavši da se Ukrajini ne smije dopustiti da uđe u EU. EU bi trebao na samitu u Bruxellesu u četvrtak postići načelni dogovor o financiranju Ukrajine u iduće dvije godine.

Orban pred desecima tisuća pristaša
1/11

Mađarska u četvrtak obilježava godišnjicu protusovjetske pobune 1956. koju je ugušila Crvena armija. To se događa u osjetljivom trenutku za Orbana koji je zadržao dobre odnose s Rusijom unatoč tome što ostatak EU-a nastoji izolirati Moskvu. Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik, koji se zauzima za mir u Ukrajini već godinama, ali ne kaže uz koju cijenu, također je polagao velike nade u samit u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

No Trump je kasno u srijedu otkazao samit jer nije postignut dovoljan diplomatski napredak te je uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama. Mađarska jako ovisi o ruskoj sirovoj nafti i nije jasno kako će se američke mjere odraziti na njezinu opskrbu. Mađarska vlada nije odgovorila na Reutersov upit za komentarom. Orbana iduće godine očekuju izbori, vjerojatno u travnju, a nova proeuropska oporbena stranka desnog centra Tisza, koju vodi Peter Magyar, vodi u većini anketa. Magyar optužuje Orbana da mu je vlada sve više autoritarna i korumpirana.

EU Ukrajina Mađarska Viktor Orban

RU
RuA
17:53 23.10.2025.

Englezima su isto tako "htjeli nešto nametnuti" pa su oni povukli "genijalni" potez. Što se čeka?

AD
adrad
17:47 23.10.2025.

Čudi me kako se i usudio pričati na obljetnici događaja koji slavi otpor Mađara protiv ruske invazije. Jer je nedavno rekao da bi se Ukrajina trebala predati pred tako nadmoćnim neprijateljem i tako umanjiti žrtve i razaranja. Vjerojatno isto misli i za sebe kada bi mu domovinu napala jača sila.

KA
KakoSAD
17:46 23.10.2025.

Ako mu EU ne odgovara, moze lipo pokupiti krpe i vanka. Niko ga netjera da ostane u EU. Ali zna da bi se bez EU dosta unazadili

