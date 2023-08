Očekuje nas hladan i kišovit vikend, na Jadranu noćas nevrijeme: 'Ajme, što to stiže'

Neobično hladno, vjetrovito i kišovito vrijeme nastavlja se i sutra, a najveću opasnost i dalje predstavljaju visoki vodostaji rijeka diljem zemlje. Temperature će na kopnu jedva prelaziti 20, dok će se i u Dalmaciji zadržati ispod 30 stupnjeva Celzijevih, to je ukratko prognoza DHMZ-a za naredne dane.

Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, obilnije i izraženije u noći i u prvom dijelu dana, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito u Dalmaciji. Sredinom dana i poslijepodne na Jadranu i predjelima uz njega češća će biti sunčana razdoblja, no i dalje je ponegdje moguća kiša, pa i pljuskovi.

Istramet pak javlja kako se u kasnim večernjim satima u srednjem Jadranu razvila ekstremna pruga konvekcije koja je nakon 21 sat dodatno ojačala te uskoro stiže do obale. Na radarskom prikazu DHMZ-a može se uočiti veliki sustav konvektivne naoblake koja se s otvorenom mora premješta prema obali. U idućim satima glavninom će zahvatiti kvarnerske otoke te vjerojatno i zadarsko područje.

U posljednja 2 sata munjolovac je zabilježio više od 6000 udara munja, a grmljavinska aktivnost i dalje ne posustaje. Do 22 sata neke su postaje na već zabilježile iznimno obilne količine kiše. Oko Učke palo je 200-tinjak mm, u središnjoj Istri do 100 mm, a na zapadu poluotoka između 20 i 70 mm. Obilna kiša pala je i u Vodnjanu gdje mjerimo 39 mm.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, koji bi na udare mogao biti jak, a poslijepodne zapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu podno Velebita u noći i ujutro bura, zatim umjeren i jak sjeverozapadnjak, dok će u Dalmaciji puhati umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, na Jadranu između 24 i 28 °C.

Nedjelja i ponedjeljak bit će nešto sunčaniji, no i dalje nestabilni. Povremeno će padati kiša praćena grmljavinom, ali sve rjeđe. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, uz izraženije konvektivne procese. Utorak će biti barem djelomice sunčan, a trebao bi proći i bez oborina, najavljuje HRT.

Utorak će biti najsunčaniji i na Jadranu, no dotad će vremenski uvjeti biti nestabilni uz povremene pljuskove. Umjereno jugo i jugozapadniu nedjelju će okretati na sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i olujan vjetar.

Očekuju se visoki vodostaji više hrvatskih rijeka. Obrane od poplava trenutno su na snazi na Kupi, Muri i Savi, dok je nekoliko mjernih mjesta u pripremnoj fazi. Vrhunac vodnog vala očekuje se noćas i sutra ujutro.

