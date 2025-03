VIDEO Zimska oluja u susjedstvu: Palo i do pola metra snijega, prijete lavine, na cestama kaos

Zimska oluja donijela je obilne snježne padaline diljem Austrije, a posebno teški uvjeti su u zapadnim pokrajinama gdje je tijekom vikenda lokalno napadalo i do pola metra snijega. Opasnost od lavina raste zbog ekstremnih količina snijega, upozoravaju vlasti. Na cesti Fernpass B179 došlo je do zastoja prometa zbog zaglavljenih kamiona, što je rezultiralo privremenim zatvaranjem prometnice.

Centar za upozorenja na nevrijeme (UWZ) izdao je crveni alarm za nekoliko regija, uključujući salzburške okruge Zell am See, Sankt Johann im Pongau, Hallein te štajerski Ramsau am Dachstein, zbog očekivanih obilnih snježnih padalina. Narančasto upozorenje na snazi je u dijelovima Vorarlberga, Tirola, Gornje Austrije i Koruške. UWZ također upozorava na jake kiše u Donjoj Austriji i snažne vjetrove u Gradišću, dok je u Beču na snazi žuto upozorenje zbog mogućih jakih udara vjetra, piše Heute.

Auf höher gelegenen Straßen muss man heute in den Alpen nochmals mit winterlichen Verhältnissen rechnen, anbei zwei aktuelle Bilder vom Fernpass und der Tauernautobahn. ❄️ pic.twitter.com/CCfimCKTjs — uwz.at (@uwz_at) March 31, 2025

Hladna i vlažna zračna masa nastavlja pritjecati sa sjevera tijekom noći na utorak, održavajući kasno zimske uvjete na sjevernoj strani Alpa. Ipak, od utorka se očekuje postupno smirivanje vremena, kako se Austrija nađe na južnom rubu područja visokog tlaka zraka. Stručnjak UWZ-a Bence Szabados napominje da postoje nesigurnosti u prognozi za istočnu polovicu zemlje, gdje bi visinske ciklone nad istočnom Europom mogle donijeti više oblačnosti i nešto oborina.