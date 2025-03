VIDEO Zelenski se izvanredno obratio uoči razgovora Putina i Trumpa: 'Svijet mora djelovati'

Uoči današnjeg telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je upozorio na rusko odugovlačenje rata.

„Već tjedan dana Putin nije bio u stanju izreći 'da' na prijedlog za primirje“, izjavio je Zelenski, osvrćući se na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država koja predviđa 30-dnevni prekid sukoba. Prema njegovim riječima, taj prijedlog nije samo diplomatska mjera, već konkretan pokušaj spašavanja života i omogućavanja daljnjih pregovora o sigurnosti i trajnom miru – no Moskva ga, kako tvrdi, uporno ignorira. „Svaki dan rata znači nove izgubljene živote“, poručio je Zelenski na društvenoj mreži X, pozivajući međunarodnu zajednicu da poveća pritisak na Kremlj kako bi se postigao prekid neprijateljstava.

Tomorrow marks one week since the U.S. proposal for a ceasefire in the sky, at sea, and on the front lines has been on the table. The implementation of this proposal could have begun long ago. Every day in wartime is a matter of human lives.



