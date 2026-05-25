VIDEO Zaposlenica luksuzne jahte otkrila šokantne priče: 'Jednom su me ovo tražili, ne prihvaćaju 'ne' kao odgovor'

Život na luksuznim jahtama na prvi pogled djeluje poput filma - sunce, privatne zabave i nevjerojatan luksuz. Ipak, iza takvog načina života krije se i sasvim drugačija stvarnost, o kojoj sve češće govori Giselle Azueta, članica posade luksuznih jahti koja na društvenim mrežama otkriva što se događa iza kulisa svijeta milijardera.

Na svojim profilima redovito dijeli iskustva iz industrije kojoj rijetki imaju pristup. Uz prizore luksuznih putovanja i raskošnih događanja na moru, pokazuje i svakodnevicu posade koja gostima mora biti na raspolaganju praktički cijeli dan. Upravo zbog iskrenog pristupa i priča bez uljepšavanja njezin sadržaj privlači veliku pozornost.

Kako navodi, zaposlenici na luksuznim plovilima često se susreću s vrlo neobičnim zahtjevima imućnih gostiju. U tom svijetu, kaže, očekuje se da se gotovo svaka želja ispuni odmah, dok je odbijanje moguće jedino kada su u pitanju sigurnosni razlozi ili potpuno neprimjereni zahtjevi.

Prisjetila se i nekih situacija koje su je posebno iznenadile. Tako su pojedini gosti inzistirali na ekskluzivnoj flaširanoj vodi čak i za kupanje, dok su kućni ljubimci na jahtama imali luksuznije obroke nego što si mnogi ljudi mogu priuštiti za sebe.

Iako posao na superjahtama donosi visoke zarade i priliku za putovanja diljem svijeta, nosi i veliku odgovornost. Posada, objašnjava Giselle, mora uvijek izgledati savršeno i održavati dojam besprijekornog luksuza koji vlasnici žele prezentirati u svakom detalju. Unatoč pritisku i zahtjevnom tempu rada, njezine objave svakodnevno prate tisuće znatiželjnika fasciniranih životom bogataša daleko od očiju javnosti. Upravo zato njezini videozapisi često postaju viralni i otkrivaju koliko se zapravo drugačija stvarnost krije iza glamuroznih fotografija s luksuznih jahti.