Puca li ljubav? Nacija u šoku nakon objave nove knjige: 'Neće u Elizejsku palaču'

Utjecajni francuski novinar Florian Tardif u svojoj novoj knjizi tvrdi da je Brigitte Macron uvjerena je da su sve žene potencijalne prijetnje njezinom braku te da žele zavesti njezina supruga Emmanuela Macrona. Prema Tardifu, političkom uredniku časopisa Paris Match, prva dama francuske toliko je ljubomorna da aktivno sprječava zapošljavanje atraktivnih žena u Elizejskoj palači. Novinar navodi da je prva dama znala krišom pregledavati fotografije kandidatkinja na telefonima savjetnika te bi u slučaju da joj se neka žena učini previše privlačnom, kategorički rekla: 'Neće doći u Elizejsku palaču!' Tardifova knjiga izazvala je pravu buru u francuskim političkim i medijskim krugovima. Autor tvrdi da je Brigittein strah od toga da će je suprug ostaviti doveo do toga da je predsjednik tijekom cijelog mandata okružen gotovo isključivo muškarcima.

The Sun piše da je od sedam premijera koje je imenovao, samo je jedna bila žena – Élisabeth Borne. Najveću buru izazvala je tvrdnja da je Emmanuel Macron imao "platonsku ljubavnu aferu" s iranskom glumicom Golshifteh Farahani. Prema Tardifu, Brigitte je bjesnila nakon što je pročitala koketne poruke između supružnika i glumice. U porukama je Farahani navodno Macronu napisala da ga smatra "vrlo privlačnim", a on joj je uzvratio da je "jako lijepa".

Brigitte je navodno izjavila: "Želim njezin skalp". "Bojim se da će me ostaviti"

Insajderi bliski palači tvrde da se Brigitte Macron boji da će je suprug napustiti. Prošle godine na vodno se povjerila prijateljimaa: "Bojim se. Bojim se da će me, nakon što sam sve ovo učinila, napustiti". Podsjeća se i da je Macron imao samo 15 godina kada je započeo vezu sa svojom profesoricom Brigitte, koja je tada već bila majka troje djece.

Brigitte Macron kategorički je demantirala optužbe. Njezini predstavnici su priopćili da nikada nije pregledavala mužev telefon niti se miješala u kadrovske odluke. Iranska glumica Golshifteh Farahani također je više puta zanijekala bilo kakvu romantičnu vezu s francuskim predsjednikom. Florian Tardif ipak ostaje pri svojim tvrdnjama, navodeći da su mu informacije potvrđene od četiri neovisna izvora iz Macronove najbliže okoline, piše The Sun.