VIDEO Vozio motocikl po snježnoj cesti, nije dobro završilo

Dio Dalmacije iznenadio je snijeg. Pao je u Sinju, Trilju, Dugopolju, na Klisu, Mosoru, Muću i Konjskom. Snijeg je ne prometnicama izazvao i brojne probleme pa je bilo i prometnih nesreća. Na stranici Prometne zgode i nezgode vidi se motociklist koji vozi po cesti između Klisa i Dugopolja. Iako je neko vrijeme odolijevao zimskim uvjetima, ipak je u jednom trenutku pao. Snimka je odmah skupila mnoštvo komentara. "Česi u japankama na Biokovu su mila majka", glasi jedan, dok drugi pak imaju više razumijevanja, zaključivši kako je snijeg sve iznenadio pa tako vjerojatno i njega.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na teren su izašle dežurne službe, a na nekoliko je mjesta došlo do zastoja kamiona koji su ostali zameteni u snijegu. Split je pogodila ledena kiša. Zbog snijega na području Dugopolja dogodila se prometna nesreća na Klisu, dok je predio Kočinje brdo zatvoren za promet zbog zametenih kamiona.

VEZANI ČLANCI:

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Dalmaciji, javlja i HAK. Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na cestama: Dobroselo-Mazin-Bruvno i svim lokalnim lokalnim i županijskim cestama na području Korenice. Prema prognozi za sutra, bit će umjereno i pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i predjelima uz njega ponegdje i obilnom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U gorju mjestimice susnježica i snijeg. Poslijepodne na zapadu prestanak oborina. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu u početku jugo, jugozapadnjak i južni vjetar, u okretanju na na jak sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

FOTO Pogledajte prekrasne prizore snijega u Dalmaciji