VIDEO Rastu plaće u državnom i javnom sektoru, Plenković otkrio detalje: 'Paket bi iznosio 297 mil. eura'

Nakon što su pregovori između predstavnika Vlade i sindikata javnih službi prošlog tjedna propali, a sindikati poslije četiri runde razgovora najavili mirenje kao pravni korak koji vodi u štrajk, iz Vlade su u četvrtak navečer pozvali sindikate da dođu u petak u Banske dvore, da još jednom pokušaju naći zajednički jezik. Izgleda da su ga konačno i našli. U utorak u 9 sati ujutro sindikati trebaju povratno obavijestiti Vladu pristaju li njihova sindikalna tijela i članstvo na najnoviju Vladinu ponudu. Ovog je puta pregovorima prisustvovao premijer Andrej Plenković. Sindikatima su ponudili povećanje osnovice za rast plaće od tri posto od 1. veljače (vidljivo na isplati u ožujku) te još tri posto od 1. rujna (na plaći u listopadu).

Prvo su im nudili da to bude od 1. ožujka i 1. listopada, ali su ih sindikati uspjeli uvjeriti da početak te povišice poguraju za mjesec ranije. Postotak pak nisu puno povećali jer su sindikati državnih službi još prošlog tjedna pristali na petpostotno povećanje osnovice, odnosno 3% plus 2%. Iako isprva nije bilo govora da se odobri naknada za topli obrok, jer bi to bilo drugo novo materijalno pravo koje bi dobili u istoj godini, Vlada je ipak popustila po pitanju te naknade, ali će se o njenoj visini i početku isplate pregovarati u svibnju. Valja podsjetiti da topli obrok nije baš potpuno novo materijalno pravo, već im je ono ukinuto prije nekoliko godina tijekom krize. Osnovica za jubilarnu nagradu iznosit će 300 eura, a za otpremninu 2 i pol osnovice. Noćni rad plaćat će se 50 posto više od dnevnog; sada se noćna satnica plaća 40 posto više. Ukupno će ove povišice iznositi skoro 300 milijuna eura za sljedeću godinu.

- Prvo, i najvažnije, finalni dogovor jest da bi osnovica rasla tri posto s 1. veljače, bila bi isplaćena u ožujku, dodatnih tri posto s 1. rujnom i isplaćena u listopadu. To je ponuda Vlade. Do devet sati u utorak 31. prosinca trebali bismo dobiti odgovor i nakon toga potpisati dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru. Paket bi iznosio 297 mil. eura. Tako ćemo pridonijeti socijalnom i ekološkom boljitku ljudi u državnim i javnim službama - kazao je nakon sastanka premijer Plenković.

- Drugi dogovor se odnosi na rad noću, gdje se povećava iznos naknade s 40 posto na 50 posto, drugi je jubilarna nagrada, koja ide s 240 na 300 eura i iznos otpremnine s postojeće dvije osnovice na dvije i pol. Svi su ti elementi usuglašeni. U svibnju će početi razgovori oko toplog obroka - naveo je Plenković. Kazao je i da se Pravilnik o ocjenjivanju, protiv kojeg su prosvjetari prosvjedovali, neće donositi.

- Mislimo da ćemo ovu ponudu prihvatiti, ali odgovor ćemo znati tek nakon što se tijela naših sindikata izjasne o tome. Ako prihvatimo, u utorak bi se i potpisao Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama - kaže nam Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Kako stvari stoje, to znači da već najavljenog štrajka u javnim službama ovog puta neće biti. Štrajk u ovom trenutku otpada, potvrdila je Anica Prašnjak, predsjednica Strukovnog sindikata medicinskih sestara - tehničara.

Premda su sindikati državnih službi prihvatili prošlotjednu ponudu Vladinog pregovaračkog tima koja je nosila povećanje osnovice za plaće od tri posto u travnju te još dva posto u studenom, i na njihove će se članove odnositi sve ovo što su danas ispregovarale javne službe - dakako, uglavi li se konačni TKU za javne službe odnosno Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.