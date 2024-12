Plenkovića pitali o navodno planiranom napadu na jednog člana Vlade. On kratko odgovorio

Premijer Andrej Plenković u posjetu je Petrinji i Sisku, gdje je komentirao tragediju u Osnovnoj školi Prečko. "Razmatrat će angažman zaštitarskih tvrtki. S te strane ima primjera drugih gradova gdje zaštitarske tvrtke to rade. Međutim, pustimo to struci. Mislim da moramo imati mjere koje su kratkoročnog i dugoročnog karaktera", kazao je šef Vlade.

Najavio je potom plan za dugoročno rješenje u školama, gdje bi se u sistematizacijama radnih mjesta tražili ljudi s posebnim znanjima o zaštiti i sigurnosti, ali i onima koji su dovoljno pripremljeni za komunikaciju s djecom i roditeljima. "Ova tragedija je po meni jako iznimna, izvanredna situacija koja je, po svemu što vidimo, izazvana bolešću, zdravstvenim razlogom. Nema utjehe za bol koju roditelji preminulog dječaka imaju, kao i svi ozlijeđeni. Još jednom izražavam sućut", dodao je premijer.

Osvrnuo se i na navodno uhićenje poduzetnika koji je vozio novoizabranog europarlamentarca Domovinskog pokreta Stephena Bartulicu u Ferrariju. "Sva pitanja u vezi toga uputite MUP-u", kratko je kazao premijer. Riječ je, da podsjetimo, o Ivku Mariću (45), suvlasniku zagrebačkog restorana, koji je priveden u subotu nakon što su do policije došle informacije da planira ugrozu visokog dužnosnika Vlade.

Premijer Plenković kritizirao je potom predsjednika Zorana Milanovića. "Dragan Primorac bio bi odlično osvježenje za Hrvatsku, koji ju želi držati čvrsto na Zapadu. Imamo izgledno novih strašno loših pet godina za Hrvatsku ako se bira Milanovića, s rezultatom nikakvim. Zamislite koje je to podcjenjivanje Hrvatske. Rezultata nemaš, slogan kopiraš od Tuđmana... Samo da je to, dosta je", smatra premijer. Nije otkrio tko je najveći donator HDZ-ova kandidata Primorca. "Ne znam. Ne radim ja to računovodstvo", zaključio je predsjednik Vlade.

Podsjetimo, zagrebačka policija u ponedjeljak je, ne otkrivajući identitete, potvrdila da je zbog saznanja o sigurnosnoj ugrozi visokog državnog dužnosnika uhitila poduzetnika Ivka Marića i njegovu suprugu, ali nije otkrila o kojem je dužnosniku riječ. "Policija je dužna, kada postoje osnove sumnje da se priprema ili je počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, uz primjenu zakonom propisanih ovlasti poduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem pronalaska počinitelja kaznenog djela te otkrivanja i osiguranja predmeta koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica", navodi u odgovoru zagrebačka policija.

Dodaju da je u konkretnom slučaju, tijekom provođenja dokaznih radnji oduzeta određena količina oružja i streljiva koje su osumnjičeni neovlašteno posjedovali, odnosno oružja koje su posjedovali uz ovlaštenje, ali su isto nepropisno držali. "U vezi navedenog protiv dvije osobe je podnesena kaznena prijava te su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv dvije osobe je nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog", kažu u policiji.

"U odnosu na operativna saznanja o sigurnosnoj ugrozi visokog državnog dužnosnika, a koja su bila inicijalni povod postupanja, policija provodi izvide te sukladno zakonskoj odredbi o tajnosti izvida nismo u mogućnosti iznositi više detalja", zaključuje zagrebačka policija. Poduzetnik Ivko Marić postao poznat u javnosti kada je svojim ferrarijem u izbornoj noći vozio zastupnika u Europskom parlamentu Stephena Nikolu Bartulicu.

FOTO Milanovićev život u slikama – od malih nogu do političke karijere