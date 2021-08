VIDEO Tisuće prosvjednika marširaju Berlinom: Prate ih helikopteri, 2.000 policajaca u pripravnosti

Nekoliko tisuća prosvjednika u subotu je izašlo na ulice kako bi se usprotivili strategiji njemačke vlade u borbi protiv covida-19, posebno restriktivnih mjera poput nošenja maske.

Nakon što su vlasti zabranile nekoliko pojedinačnih skupova na temelju pravila protiv kojih prosvjednici i prosvjeduju, velika gomila ljudi okupila se u subotu i počela hodati gradom u pratnji policije, policijskih vozila i helikoptera. Ograđeni su veliki dijelovi Berlina u kojima se nalaze institucije vlasti.

Policija se sprema za još veći broj ljudi, pa je oko dvije tisuće policajaca u pripravnosti.

Vlasti su zabranile devet skupova, uključujući onaj Querdenkena koji okuplja korona-skeptike, krajnje desne aktiviste i protivnike cijepljenja.

Organizatori četiriju skupova probali su osporiti zabranu na sudu, no samo je jedan od njih bio uspješan, pa je dobio dozvolu za okupljanje 500 ljudi u subotu i nedjelju.

